La derrota que el PSOE ha encaixat en els comicis municipals i autonòmics del 28M ha precipitat la inesperada decisió del president del Govern, Pedro Sánchez, d’avançar les eleccions generals al 23 de juliol.

Una data que inquieta no pocs ciutadans, els que, per exemple, estaran fora dels seus municipis disfrutant de les vacances. Tots ells poden complir el seu dret electoral recorrent al vot per correu.

Un recurs, no obstant, que segons la normativa en vigor no eximeix d’haver de complir l’obligació de formar part d’una mesa electoral, un dubte que assalta molts ciutadans, segons s’està evidenciant en xarxes socials.