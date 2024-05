Com puc salvar-me d'estar en una mesa electoral?

El 9 de juny se celebren eleccions europees a Espanya. El sorteig per formar part de les meses electorals ja s'ha fet i no tot s'hi val tot a l'hora de justificar que no es pot estar al lloc, sinó que absentar-se sense previ avís o després de veure denegada la petició per no complir aquesta obligació es castiga durament: de tres mesos a un any a la presó o una multa d'entre sis i vint-i-quatre mesos.

Les raons per les quals es considera justificada l'absència a l'hora d'integrar una mesa electoral estan específicament regulades, sempre sobre la base de les publicacions respecte del BOE. La més evident té lloc quan la persona en qüestió és inelegible per algun motiu.

Les publicacions del BOE estableixen quatre grans grups de circumstàncies que eximeixen o poden eximir de formar part d'una mesa electoral.

Per situació personal

Si es compta entre els ciutadans en un dels casos següents, quedarà eximit d'integrar la taula:

Tenir entre 65 i 70 anys .

. Ser discapacitat.

Ser pensionista d' incapacitat permanent absoluta i de gran invalidesa.

absoluta i de gran invalidesa. Tenir una incapacitat temporal (justificada amb la baixa mèdica pertinent).

(justificada amb la baixa mèdica pertinent). Estar embarassada de sis mesos o més.

de sis mesos o més. Estar ingressat a la presó o en un psiquiàtric.

Altres causes personals

Tot i que no impliquen necessàriament que la justificació sigui acceptada, és possible, segons el criteri de la Junta Electoral, que es consideri justificada l'absència en els casos següents:

Patir una malaltia o lesió que no impliqui una incapacitat laboral temporal , però sí que dificulti o faci molt incòmode o dolorós complir amb les funcions de membre d'una mesa electoral.

, però sí que dificulti o faci molt incòmode o dolorós complir amb les funcions de membre d'una mesa electoral. Ser pensionista amb una incapacitat permanent total si la seva activitat laboral tenia tasques anàlogues a les que hauria de complir a taula.

si la seva a taula. Tenir una situació de risc en un embaràs de menys de sis mesos.

de menys de sis mesos. Tenir una prova mèdica o una intervenció quirúrgica , justificant que és inajornable.

, justificant que és inajornable. Formar part d'una comunitat religiosa amb aspectes incompatibles amb la feina de taula (un exemple seria una clausura monàstica).

amb la feina de taula (un exemple seria una clausura monàstica). Haver canviat de residència a una altra autonomia , demostrant en aquest cas la impossibilitat o la dificultat extrema d'acudir a la mesa a la jornada electoral.

, demostrant en aquest cas la impossibilitat o la dificultat extrema d'acudir a la mesa a la jornada electoral. Haver format part almenys tres vegades en els darrers deu anys de meses electorals.

de meses electorals. Ser víctima d'un delicte en la sentència del qual es dicti ordre d'allunyament contra una persona que ha de votar al mateix centre electoral que la mesa que s'ha d'integrar.

Causes familiars

Es podrien dividir alhora en dos grups. Al primer, la simple existència d'aquesta situació implica ser exempt de formar part de la taula:

Ser mare amb fills de nou mesos o menys .

. Ser g uarda legal de menors que tinguin fins a vuit anys o de discapacitats .

que tinguin fins a . Haver de cuidar familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valdre per si mateixos.

A més, dues causes més poden justificar, si la Junta Electoral de Zona ho aprova, l'absència de la mesa electoral:

Haureu d'acudir a la celebració d'esdeveniments familiars rellevants i inajornables (un bon exemple seria un casament).

(un bon exemple seria un casament). Tenir fills menors de catorze anys, sempre acreditant que no hi ha cap persona propera que en pugui tenir cura durant la jornada electoral.

Causes laborals

Exercir un dels següents treballs eximeix el ciutadà d'integrar una mesa electoral:

Treballadors que prestin serveis a Juntes Electorals, jutjats o Administracions Públiques que comptin amb funcions electorals.

que comptin amb funcions electorals. Treballadors que presten serveis essencials per a la comunitat i d'importància vital (per exemple, bombers, policies o metges).

i d'importància vital (per exemple, bombers, policies o metges). Directors de mitjans de comunicació i caps de serveis informatius que cobriran la jornada electoral.

que cobriran la jornada electoral. Treballadors que juguen papers insubstituïbles en esdeveniments públics que tindran lloc el dia dels comicis i que estiguessin previstos abans de la convocatòria electoral.

Causa extraordinària