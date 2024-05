Els partits catalans enceten la campanya del 9-J entre retrets i amb la por a l'auge de l'extrema dreta

Els partits catalans han encetat la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny entre retrets i amb la por al creixement que les enquestes pronostiquen a l'extrema dreta. Alguns partits com el PSC han plantejat els comicis com una dicotomia entre "més Europa o més ultradreta", mentre que Comuns Sumar ha reivindicat la necessitat de fer un vot "antifeixista". Junts, de la seva banda, ha reivindicat la "victòria de l'exili" que ha suposat la llei d'amnistia, mentre que ERC ha alertat del retrocés que suposaria una "sociovergència". El PP veu en els comicis la "gran oportunitat per recuperar el prestigi de les institucions" després dels "xous" de Pedro Sánchez i de la "decadència" i dels "enganys" dels socialistes.

El cap de llista de Junts per a les eleccions del 9-J, Toni Comín, ha donat el tret de sortida a la campanya reivindicant la tasca feta per la formació en la darrera legislatura europea i ha defensat l'amnistia com una "victòria de l'exili". "La nostra sola presència al Parlament Europeu ha estat un testimoni de la repressió espanyola al cor de les institucions europees, era un recordatori de la persecució penal i la deriva autoritària de l'Estat espanyol, per això han acabat acceptant l'amnistia", ha assegurat Comín en l'acte d'inici de campanya, on ha intervingut telemàticament. Al seu torn, l'expresident Carles Puigdemont ha alertat que "si s'imposa el gir cap a posicions autoritàries" a Europa les "minories" no tindran representació.

De la seva banda, Diana Riba, candidata d'ERC al 9-J, ha acusat "la sociovergència" de comprar els "discursos de la internacional reaccionària". En l'acte d'inici de campanya a Badalona, Riba ha criticat el PSC i Junts per "barallar-se", però després "posar-se d'acord a l'hora de votar". "La sociovergència s'ha aliat de nou contra el dret a l'habitatge", ha dit, recriminant als dos partits haver tombat el decret del Govern que buscava regular el lloguer de temporada. També el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'hi ha referit avisant que "sense un habitatge digne no hi ha igualtat d'oportunitats".

Després de guanyar les eleccions del 12-M, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha plantejat les eleccions del 9 de juny com una dicotomia entre "més Europa o més ultradreta". I, en aquest escenari, ha augurat que Catalunya serà "decisiva" i actuarà com a "dic de contenció". Ho ha dit en l'acte d'inici de campanya que els socialistes han celebrat des de la seu del partit a Barcelona davant unes 300 persones. En la mateixa línia, el candidat del PSC Javi López ha reivindicat els socialistes com el "refugi" per aturar l'ultradreta que vol entrar al "cor" d'Europa. I ha avisat també que la "dreta tradicional" està disposada a obrir la porta del poder europeu a l'extrema dreta. "És el primer cop que l'equilibri es podria trencar", ha afegit.

El PP ha donat el tret de sortida a la campanya de les europees avisant el president espanyol, Pedro Sánchez, que "no podrà fugir de les urnes" el 9 de juny, en uns comicis que veuen com la "gran oportunitat per recuperar el prestigi de les institucions" que segons els populars s'han posat en entredit pels "xous" del mandatari socialista. El president popular ha triat Barcelona per a fer l'acte d'inici de campanya amb un discurs en el qual ha carregat contra la "decadència" i els "enganys" dels socialistes. Alhora, la candidata a les europees, Dolors Montserrat, ha criticat el PSOE pels pactes amb els independentistes. "El PSOE ha decidit abandonar els espanyols a Europa per abraçar el pròfug", ha dit, en referència a Carles Puigdemont.

Pel que fa a Comuns Sumar, el seu candidat, Jaume Asens, també ha reivindicat en l'inici de la campanya la necessitat de fer "un vot antifeixista" davant l'auge de l'extrema dreta que pronostiquen les enquestes. "Cal que ens mobilitzem perquè l'Europa solidària i democràtica guanyi a l'Europa de la por, l'odi, la xenofòbia i el racisme", ha dit en l'acte inaugural celebrat a Girona. Pel dirigent dels Comuns, "són temps de votar en massa" i d'aquesta manera "tancar la porta d'Europa a la internacional reaccionària que vol destruir les bases constructives de la democràcia i prendre la llibertat a la ciutadania".

De la seva banda, Ciutadans (Cs) afronta la campanya com una oportunitat per "tornar a començar". El cap de llista de la formació taronja al 9-J, Jordi Cañas, s'ha mostrat convençut que mantindran representació a l'Eurocambra i ha defensat que no els "trauran" com va passar a Catalunya. "Saben que si som capaços de mantenir-nos a Europa serà la tornada de Cs a la política nacional", ha dit Cañas des de Madrid.

Finalment, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha iniciat la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny amb una enganxada de cartells a Barcelona. Prèviament, el líder de la formació, Santiago Abascal, ha alertat que la candidata del Partit Popular Europeu a presidir la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no serà presidenta de la institució amb els vots del seu partit. Abascal ho ha dit des de Lleó, on ha participat en l'acte d'inici de campanya amb el cap de llista al 9-J, Jorge Buxadé.