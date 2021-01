Colau: «Anar a votar amb les UCI desbordades i col·lapsades em sembla difícil d'imaginar»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha expressat els seus dubtes davant la celebració de les eleccions el 14-F. "Anar a votar amb les UCI desbordades i col·lapsades em sembla difícil d'imaginar", ha dit a Ser Catalunya. Colau ha afirmat que és "responsabilitat" del Govern la decisió, motiu pel qual l'ha instat a presentar una proposta aquest divendres. Ha insistit que els comuns porten un any reclamant eleccions però ha afegit que la salut "és el primer". Ha demanat que Generalitat i govern espanyol es "coordinin" i deixin les declaracions contraposades. D'altra banda, ha afirmat que és "insostenible" que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, compatibilitzi el càrrec amb el de candidat del PSC a les eleccions i l'ha instat a dimitir.

Colau ha recordat que els comuns porten un any demanant la celebració d'eleccions a Catalunya. Ha afegit que són necessàries perquè Catalunya viu en el "desgovern absolut" i cal un govern "fort i cohesionat que no existeix ara".

L'alcaldessa ha demanat escoltar "criteris tècnics i científics" davant de la situació actual de la pandèmia i ha expressat els seus dubtes si els comicis han de comportar gent que no vol anar a les meses perquè no se sent segura, la possibilitat de "vulnerar" drets electorals i una situació crítica de les UCI.

D'altra banda, ha demanat als dos executius: "Que es coordinin si-us-plau i posin l'interès general per sobre de cap altra consideració". A més, ha reclamat que deixin de fer declaracions que el que provoquen són "més incertesa" entre els ciutadans. Colau s'ha mostrat crítica també amb la consellera de Salut, Alba Vergés, per limitar-se a "traslladar dades".

Per últim, ha afirmat que la situació d'Illa "s'està demostrant insostenible" i ha assegurat que li ha demanat personalment que deixi el ministeri. "Tant si s'ajornen com si no, és insostenible la doble condició", ha insistit, al temps que ha afirmat que "seia bo per a tothom" que deixés el ministeri.