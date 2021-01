Comença la taula de partits per intentar acordar l'ajornament del 14-F

Representants del Govern i dels partits es reuneixen des de les 12h al Parlament per intentar acordar l'ajornament del 14-F. Es dona per fet que els comicis es posposaran però cal decidir una nova data. El PSC, que s'havia quedat sol demanant mantenir les eleccions, ha mogut fitxa en les últimes hores i ara s'avé a un ajornament si se celebren al març, abans de Setmana Santa. En canvi, des del Govern les situen més tard, cap al maig o juny. I des del govern espanyol expressen dubtes sobre la legalitat de posposar els comicis, ja que la Loreg no ho preveu. Si es confirma l'ajornament, aquesta mateixa tarda hi haurà reunió extraordinària del Consell Executiu a les 17h per aprovar un nou decret i deixar fixada una nova data.

Per part del Govern participen de la reunió el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès; el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, que és el responsable de processos electorals; la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó; la consellera de Salut, Alba Vergés; i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. També hi és present el president del Parlament, Roger Torrent.

Pel que fa als grups parlamentaris, hi han assistit Sergi Sabrià i Anna Caula (ERC); Albert Batet, Josep Costa, Gemma Geis i Elsa Artadi (JxCat); Miquel Iceta, Eva Granados, Assumpta Escarp i Ferran Pedret i David Pérez (PSC); Carlos Carrizosa i Nacho Martín Blanco (Cs); Jéssica Albiach i David Cid (CatECP); Carles Riera i Maria Sirvent (CUP); Santi Rodríguez i Daniel Serrano (PPC). El PDeCAT hi participa per primera vegada amb Ferran Bel i Marc Castells.



El PSC proposa que les eleccions se celebrin el 14 o el 21 de març però manté els dubtes jurídics sobre l'ajornament



El PSC ha proposat a la taula de partits que les eleccions se celebrin el 14 de març o el 21 de març. Fins ara, els socialistes eren els únics que rebutjaven frontalment l'ajornament de les eleccions, previstes el 14 de febrer. Ara mantenen els dubtes jurídics sobre la possibilitat de fer-ho, però assenyalen que han constatat la voluntat de Govern i de diversos grups parlamentaris d'endarrerir la data electoral per assegurar "la millor conciliació possible entre la protecció de la salut pública i l'exercici del dret a vot". Per això s'obren a un "possible acord" que doni temps al Govern per a millorar les condicions de seguretat per a la jornada electoral però també que es fixi una data definitiva per votar.

La data proposada pel PSC també vol "minimitzar el risc de votar en una eventual onada després de Setmana Santa". Els socialistes reiteren que l'ajornament del 14-F "presenta interrogants des del punt de vista jurídic" i "no queda justificat per l'evolució prevista de les dades de la pandèmia".