El TSJC suspèn cautelarment el decret que ajorna les eleccions del 14-F

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha suspès de forma cautelar el decret del Govern que ajorna les eleccions al Parlament del 14-F. Els comicis es mantenen de moment el 14 de febrer. El tribunal ha acceptat les mesures cautelaríssimes que demanava un dels recursos, presentat per un particular. Altres recursos presentats també demanen la suspensió cautelar del decret mentre s'estudia el fons de la qüestió. De fet, n'hi ha un altre que també ho reclama en forma de mesures cautelaríssimes, mentre que els altres quatre ho plantegen a través de mesures cautelars. En aquests últims, s'ha donat trasllat a la Generalitat i a la fiscalia perquè presentin les seves al·legacions abans del dijous a les 10 hores.

Un cop rebudes les al·legacions, la sala començarà la deliberació sobre les mesures cautelars, podent-se pronunciar aquell mateix dia o no.

Entre les entitats i partits que han presentat recurs hi ha Lliga Democràtica, Federalistes d'Esquerres (vinculat al PSC), Izquierda en Positivo i Impulso Ciudadano. La decisió d'acceptar les mesures cautelaríssimes no anticipa el posicionament sobre el fons de l'assumpte, ha recordat el TSJC en un comunicat.

Dubtes sobre el decret



El lletrat del Parlament Antoni Bayona ha qüestionat el decret d'ajornament electoral aprovat divendres passat pel Govern perquè «genera més dubtes i introdueix un precedent perillós». En un article publicat a 'Eldiario.es', opina que «no era necessari deixar sense efecte la convocatòria de les eleccions» del 14 de febrer «per tornar a convocar-les de nou com es desprèn del decret, perquè el conflicte es podia solucionar perfectament deixant en suspens el procés electoral en curs i ajornant la data de les eleccions». A més, assegura que la firma del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, «introdueix un element especialment delicat des del punt de vista legal i institucional» perquè estant en funcions no és competent per convocar eleccions.

Els partits ja han anat movent fitxa. El PPC defensa que respectarà qualsevol decisió judicial, mentre el PDECat ha lamentat que les decisions polítiques tornin a caure en mans dels jutges. El PSC, per la seva banda, ha sol·licitat un informe als lletrats de la Cambra catalana per dilucidar com controlar el Govern fins a les eleccions.

La JEC no és competent



En paral·lel, la Junta Electoral Central (JEC) té previst emetre aquest dimarts una nota del president, Miguel Colmenero, en la qual declara que no és competent per pronunciar-se sobre l'ajornament de les eleccions. El motiu, segons fonts d'aquest organisme citades per l'ACN, és que la JEC se'n fa càrrec i arbitra les decisions i els actes que han de veure amb processos electorals, i no sobre les convocatòries. Segons l'àrbitre electoral, qualsevol resposta al decret aprovat per la Generalitat ha de venir de part dels tribunals ordinaris, en aquest cas del TSJC.