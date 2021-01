El TSJC manté provisionalment les eleccions catalanes el 14F

Foto d'arxiu d'una urna i una mà que comprova el DNI per poder votar

Foto d'arxiu d'una urna i una mà que comprova el DNI per poder votar | Arxiu

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit mantenir la suspensió cautelar del decret que ajorna les eleccions del 14-F. Els comicis, per tant, es mantenen en aquesta data de moment. El tribunal ha donat a conèixer el resultat de la seva deliberació però farà pública la resolució amb l'argumentació previsiblement divendres.

La sala també ha decidit retallar els terminis de tramitació de la demanda i ha donat a les parts 4 dies en lloc de 8 per posicionar-se, de forma que hi haurà sentència abans del 8 de febrer. Si els magistrats apuren aquest termini que s'han marcat ja haurà passat més de mitja campanya electoral. Els recursos que es puguin interposar ara no poden aixecar les mesures cautelars preses.

El tribunal ha estudiat les al·legacions presentades per la Generalitat i per la fiscalia (que avalava la suspensió) i ha decidit mantenir les mesures cautelaríssimes que va estimar dimarts, situant de moment les eleccions en el 14 de febrer. Ara estudiarà el fons de l'assumpte i s'ha compromès a pronunciar-se definitivament abans del 8 de febrer, tot i que la campanya electoral comença el 29 de gener.

Té diversos recursos sobre la taula, entre ells el d'un particular, però també el d'entitats com Izquierda en Positivo, Lliga Democràtica i Impulso Ciudadano.