Els membres de les meses portaran equipament EPI mentre votin els contagiats

El sorteig per elegir els membres que ocuparan les meses electorals el 14 de febrer a Catalunya ja s'ha celebrat. Els ajuntaments han comunicat a les 75.000 persones dels més de 8.000 punts de votació la seva elecció i els han entregat un manual amb mesures sanitàries davant el coronavirus. Aquestes són les claus del document.



1. Entrega de mascaretes, guants i pantalla facial



La Generalitat entregarà quatre mascaretes quirúrgiques a cada membre de la taula per poder renovar-les al llarg de la jornada, una mascareta FFP2, una pantalla facial i guants d'un sol ús per efectuar el recompte, així com gel hidroalcohòlic.

Entre les set i les vuit del vespre hauran de vestir equips de protecció individual (EPIs) d'alta seguretat perquè en aquesta franja horària és quan es recomana el vot de positius per covid-19 o contactes estrets. Se'ls facilitarà un segon manual en què s'explica com posar-se l'abillament per evitar el contagi.

«Se'ls hauran de posar entre les 18.40 hores i les 19 hores per torns, quedant sempre dos membres en custòdia de l'urna i per continuar amb el procés electoral», exposa el text.



2. Presa de temperatura

Abans de començar la jornada, a tots els membres de les meses se'ls prendrà la temperatura, que haurà de ser inferior a 37,5 graus sense prendre antitèrmics. Si és superior, hauran d'anar a urgències per realitzar una valoració i rebre el corresponent informe mèdic.



3. La incògnita del test d'antígens



La Generalitat no aclareix si es farà un test d'antígens a totes les persones involucrades en la jornada electoral. «Si procedeix i les condicions d'usos del test ho fan possible, es farà un test d'antígens als membres de la mesa i un altre al personal acreditat (representants de l'Administració, responsables de seguretat, interventors, etc.) abans de constituir-se com a taula», explica el manual.



4. El DNI en una safata



Els membres de les meses podran requerir als votants que s'abaixin momentàniament la mascareta si no poden identificar-los correctament. Els electors hauran de deixar el seu DNI en una safata i no donar-lo en mà, ja que el personal del col·legi electoral no ha de tocar en cap moment la documentació.



5. Personal controlant els acessos als col·legis



Hi haurà personal controlant l'accés ordenat dels votants, organitzant les cues -que hauran de ser a l'exterior- i custodiant el flux d'electors per garantir el compliment de les mesures sanitàries. Els membres de les meses hauran de mantenir la distància d'1,5 metres; i de 2 metres entre meses. Es desinfectaran de manera constant aquestes zones, i els punts de votació es mantindran ventilats amb les portes i finestres obertes.