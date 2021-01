Eleccions catalanes: Els pactes postelectorals i els atacs a Illa centren el primer debat dels candidats del 14-F

Els pactes postelectorals i els atacs al candidat del PSC, Salvador Illa, han centrat el primer debat dels presidenciables del 14-F, organitzat per 'La Vanguardia' aquest divendres. La gestió els fons europeus, les propostes per la recuperació econòmica, la situació sanitària provocada per la crisi de la covid-19, i l'habitatge han enfrontat els partits. La pandèmia ha deixat el procés sobiranista en segon pla. Illa ha promès que es presentarà a la investidura per presidir la Generalitat si guanya les eleccions. L'exministre ha insistit que no governarà amb cap partit independentista, i s'ha enganxat amb el candidat d'ERC, Pere Aragonès, per la gestió de la pandèmia. Els candidats i candidates han portat mascareta al llarg de tot el debat.

Hi han estat presents: Carlos Carrizosa (Cs), Laura Borràs (Junts), Pere Aragonès (ERC), Salvador Illa (PSC), Jéssica Albiach (En Comú Podem), Dolors Sabater (CUP), Alejandro Fernández (PP), Àngels Chacón (PDECat) e Ignacio Garriga (Vox).



Illa promet presentar-se a la investidura si és el més votat el 14F

El candidat del PSC a la presidència a la Generalitat, Salvador Illa, ha promès aquest divendres que es presentarà a la investidura si és el més votat en les eleccions del 14F, a diferència del que va fer Ciutadans després dels anteriors comicis a Catalunya.Així ho ha anunciat en el debat on ha defensat un govern de la Generalitat que s'ocupi de "protegir la salut dels catalans", de "reactivar l'economia" i d'assegurar-se "que ningú queda enrere" "desplegant drets socials".

"Torno a Catalunya per guanyar les eleccions i per fer Govern. I els anuncio que, si sóc la força més votada, em presentaré a la investidura per fer un govern de servidors públics", ha afirmat el candidat socialista.