Aquests han estat els moments clau del tercer dia de campanya electoral

La campanya electoral del 14-F ha entrat aquest diumenge, últim dia de gener, en la tercera jornada. Fins a l'últim moment en l'aire per la situació de la pandèmia del coronavirus, les cinquenes eleccions autonòmiques catalanes de la dècada es presenten obertes, de resultat incert. A això s'hi suma la campanya electoral més atípica de la història de Catalunya.

No hi ha un favorit clar, el volum d'indecisos és històric i la pandèmia ha anul·lat els mítings de gran format i ha multiplicat els actes telemàtics. Al llarg d'aquest cap de setmana s'ha pogut veure a Catalunya els líders dels partits polítics estatals recolzant els seus candidats, com sol ser habitual quan hi ha eleccions autonòmiques.



Aragonès assegura que implantar la república és una qüestió de «sumar majories»



El cap de llista d'ERC a les eleccions al Parlament, Pere Aragonès, ha assegurat aquest diumenge que implantar la república no és una qüestió de "declaracions" o de "retòrica" sinó de "fer-la", "sumant majories", "parlant clar al món" i "guanyant les eleccions amb més del 50% de vots independentistes". En un acte de campanya a Lloret de Mar (La Selva), després que la presidenciable de JxCat, Laura Borràs, s'hagi compromès a "activar" la DUI si l'independentisme supera el 50% dels vots, ERC ha demanat abandonar la retòrica, fer créixer el moviment i adoptar una estratègia conjunta. Aragonès ha demanat el vot pels republicans per fer la reconstrucció en clau de "justícia i progressisme" i no "decidida per la Moncloa i l'Ibex35".



El PSC acusa Albiach d'haver-se convertit en «l'agent comercial» d'ERC



La número 2 del PSC per al 14-F, Eva Granados, ha acusat els comuns d'haver-se convertit en "l'agent comercial" d'ERC. "Una cosa és pactar i l'altra cosa és assumir l'ideari del partit amb qui pactes", ha recriminat la dirigent socialista en un míting, acompanyada del candidat, Salvador Illa. Granados ha considerat que la proposta de Jéssica Albiach és "continuar dividint la societat amb un referèndum". A més, ha dit que no sap si el líder de Podem, i vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, fa campanya pels comuns o per ERC. Per això ha animat els no independentistes a votar per Illa si volen evitar que el seu vot acabi fent servei a un projecte independentista.



La CUP respon a JxCat que la independència no s'assolirà «només aixecant la DUI»



La CUP ha respost al compromís de JxCat "d'activar" la declaració unilateral d'independència del 2017 dient que la plena sobirania no s'assolirà "només aixecant la DUI". En una roda de premsa a Artesa de Lleida, el cap de llista de la candidatura per Lleida, Pau Juvillà, ha remarcat que cal "molta més força" per donar un nou impuls al procés. També ha demanat un pla "concret, realista" i que es faci "amb molta més gent". A més, Juvillà creu que és "prematur" parlar de nou Govern ja que cal "asseure's" per parlar de "què es vol fer". L'acte també ha inclòs propostes per reforçar la pagesia, amb propostes com ara fixar preus dels productes agroalimentaris per evitar "l'especulació dels intermediaris" i fer un "banc de terres" del Govern.



El PDeCAT s'erigeix en el «veritable vot útil» per evitar un tripartit d'esquerres



El PDeCAT s'ha erigit aquest diumenge en el "veritable vot útil" per evitar un tripartit d'esquerres i fer "forta" Catalunya. El partit s'ha presentat com la formació "clau" per garantir la supressió dels impostos de successió i patrimoni, així com una reducció de les ocupacions il·legals. "Només si el PDeCAT té la clau, els Mossos d'Esquadra tindran el suport del Govern per fer front a la seva feina de resposta i protecció dels ciutadans de Catalunya", ha assegurat la número dos de la formació per Barcelona, Joana Ortega, des de Manresa. La candidata ha reiterat el compromís del partit amb la independència, però ha reclamat "responsabilitat" davant la "confrontació".



El PPC es compromet a «construir l'alternativa» constitucionalista per davant d'«objectius messiànics»



El candidat del PPC, Alejandro Fernández, endureix les crítiques contra els altres partits constitucionalistes en el primer diumenge de capanya electoral. En un míting a Badalona, el presidenciable del PPC s'ha compromès a no desaprofitar l'oportunitat de "construir l'alternativa" constitucionalista a Catalunya mentre altres, diu, tenen "objectius messiànics i individualistes. En aquest sentit, i sense citar-los, critica que Cs vulgui actuar com a "comparsa" del candidat socialista, Salvador Illa. Sobre el líder del PSC avisa que ve "a fer d'Iceta" amb l'objectiu de "blindar la supervivència política" de Pedro Sánchez, però amb la diferència que Illa es presenta com a "novetat" i "pensa que pot despistar al personal".