Albiach creu que el referèndum «no és urgent»

La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat que el referèndum a Catalunya "no és urgent". Així s'ha expressat en una entrevista a 'La Vanguardia', on ha avisat a més que "la correlació de forces és la que és". Albiach ha defensat en canvi la taula de diàleg, que creu que serveix per "no quedar-se de braços plegats mentre el problema s'enquista i s'espera un referèndum". Albiach creu que cal "avançar en autogovern, blindar el català i una reforma del finançament". "Catalunya ha de sortir de l'aïllament dels últims anys, teixir aliances amb altres pobles de l'Estat", ha afegit. D'una manera similar al referèndum, Albiach creu que la correlació de forces al Congrés no farà tirar endavant l'amnistia per a tots els represaliats.