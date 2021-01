Junqueras reivindica la gestió d'ERC davant la corrupció «dels de sempre»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat aquest dissabte que els republicans siguin una alternativa "real", "honrada" i "eficaç" el proper 14-F per tombar els governs que fa "40 anys que duren, que fan les coses cada vegada pitjor". Durant un acte municipalista telemàtic, Junqueras ha fet una crida al vot per ERC amb "dignitat, compromís i coratge" i ha alertat que els que han "imposat" la data de les eleccions volen jugar generant "por" perquè "només així poden guanyar". El cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha dit que necessiten la "màxima força" per evitar pactes com els de la Diputació o l'Ajuntament de Barcelona. Ha apostat per un govern "ampli, independentista i progressista" i evitar que el liderin "els de sempre".

Durant el segon acte de campanya on forma part Junqueras, el líder republicà ha centrat la intervenció a carregar contra els partits de "sempre", en referència al PSC i a l'entorn de JxCat i el PDeCAT. Ha tret pit de la gestió de la l'Educació a Catalunya durant la pandèmia per mantenir les escoles obertes i ha criticat que "els de sempre" es posin "nerviosos" i vulguin "distreure" quan ell els anomena "els de sempre".

El president d'Esquerra ha defensat que la formació té 90 anys història "sense cap cas de corrupció" i que, això, "els de sempre" no ho poden dir. "Cada euro desviat per corrupció és un euro que no el podem destinar a les escoles públiques del país, al sistema de salut públic, als ciutadans i a les ajudes pels més afectats", ha denunciat.

"Nosaltres no robem, no som corruptes. No hem tingut ni un sol cas de corrupció. Per això es posen tant nerviosos i es desesperen", ha sentenciat. En aquest context, Junqueras ha reclamat el vot per ERC per aquells que volen "independentisme, república" o que simplement "volen un govern decent i honrat".

Amb tot, el president d'ERC ha recordat que algunes persones afirmaven que ERC no guanyaria l'alcaldia de municipis com Lleida, Sant Cugatr del Vallès, Figueres, Vilanova i la Geltrú o Manresa. Ha reivindicat el paper dels republicans per centrar-se en "ajudar a la gent i que visqui millor cada dia".

"És per això que els de sempre ens tenen por, veuen que els seus àmbits de poder on han governat sempre estan en risc", ha argumentat. Per això, Junqueras ha apostat per "tombar" els governs que fa 40 anys que duren

Per la seva banda, el presidenciable d'ERC, Pere Aragonès, ha reivindicat que ERC "no té més objectiu que salvar vides i llocs de treball, defensar la salut i reflotar l'economia". Per fer-ho possible, ha reivindicat el paper del municipalisme i el Govern i ha opinat que conjuntament han de poder gestionar els fons europeus i tenir-hi un "paper clau".

El també vicepresident del Govern amb funcions de president ha destacat que cal "tenyir de groc" el Palau de la Generalitat el 14-F tal com es va fer amb els ajuntaments el 2019. Ha demanat una "majoria republicana àmplia" per fer de "forjadors d'acords amplis" per avançar en la república i la llibertat.

"Si hem estat capaços de posar-nos d'acord en municipis com Lleida o Sant Cugat ho hem de fer a Catalunya. Un govern ampli que defensi l'autodeterminació, l'amnistia i que transformi la realitat en clau de progrés i oportunitats per a tothom", ha manifestat. Una vegada més ha demanat combatre el PSC i Salvador Illa i s'ha posicionat com l'"única candidatura" que pot treballar per la independència i la justícia social.

El municipalisme com a referent

Durant l'acte telemàtic s'han posat de referent alcaldies republicanes com la de Lleida, Figueres o Sant Cugat del Vallès. Els seus alcaldes han reivindicat fer més "justícia" i treballar per a tothom. Han parlat de dedicar esforços a la gent gran, els joves, al comerç i a les ciutats. També han reivindicat que només amb una ERC "forta" es podrà liderar la recuperació i avançar en la transformació de pobles i ciutats per construir la república. Finalment, han parlat de la mirada "feminista" dins d'una república on hi hagi una "mirada de gènere" en totes les polítiques"