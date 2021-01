Borràs alerta que Illa no resoldrà els problemes de Catalunya

JxCat ha redoblat les crítiques contra el PSC. La candidata de Junts, Laura Borràs, ha alertat que el cap de files socialista, Salvador Illa, no resoldrà els problemes de Catalunya: "Salveu-nos d'aquest salvador que no ens salvarà de res", ha reclamat fent un joc de paraules amb el nom de l'exministre. Per la seva banda, el president del partit, Carles Puigdemont, ha comparat la "solvència" del conseller d'Empresa en funcions, Ramon Tremosa, amb la "incompetència" del propi Illa. En un acte aquest diumenge al matí a La Seu d'Urgell (Alt Urgell), Jordi Turull ha carregat indirectament contra ERC -sense mencionar els republicans-: "Deixem de parlar d'excuses i de per què no tirem endavant per poder culminar l'1-O".