«ERC ha de decidir si és ajuda o obstacle per a la independència»

Laura Borràs Castanyer (Barcelona, 1970) és cap de llista per Barcelona i candidata a la Presidència de la Generalitat després de guanyar les primàries de Junts amb el 76% dels vots. Doctora en Filologia Romànica, professora a la UB, ha estat directora de la Institució de les Lletres Catalanes, diputada al Parlament, consellera de Cultura (2018-19) i és diputada al Congrés des del del 2019.

Si Junts aconsegueix majoria absoluta, quant de temps trigarà a constituir-se la república catalana independent?

La resposta no és quant de temps, sinó que la constituirem, i cal fer-ho bé. Hem de mirar d'on venim, aprendre de tots els errors comesos i fer-ho millor i d'una manera definitiva. No n'hi ha prou amb proclamar-la i després suspendre-la. Quan estiguem en disposició d'aixecar-la, també haurem d'estar en disposició de defensar-la.

ERC és una ajuda o un obstacle per a la independència?

ERC haurà de decidir si volen ser ajuda o volen ser obstacle. Nosaltres tenim els braços oberts a tothom que vulgui avançar cap a la independència.

Si l'independentisme no arriba al 51%, haurà de fer un replantejament?

Ara el Parlament ja tenia una majoria absoluta de diputats independentistes. En aquestes eleccions cada formació ha de dir si el vot que rebi servirà per a la independència; el que rebem nosaltres, sí.

Si la independència es veiés com a poc imminent, quina hauria de ser la prioritat del Govern?

Volem ser capaços de fer-ho tot i fer-ho bé. Tots estem patint molt a causa de la pandèmia, i lluitar-hi és una prioritat, però estem convençuts que només la independència ofereix un horitzó de futur, perquè l'autonomia que tenim és a l'UCI amb molt mal pronòstic.

És possible un nou Govern on convisquin Junts i ERC, després de l'experiència dels darrers anys?

Ha de ser possible. Per fer la independència tothom és necessari. Ha de ser possible un nou Govern fort, cohesionat i preparat que treballi per a aquest objectiu, i s'ha de cimentar una nova entesa sobre unes noves bases.

Els errors de gestió en matèria de covid són de les conselle-ries o del Govern?

Jo he format part del Govern i els errors de Cultura els cometia jo. La culpa és molt negra i no la vol ningú, però cadascú ha de tenir la competència per fer front als seus reptes. Mala consellera hauria estat si hagués dit que els meus errors eren del Govern, encara que aquest no assignés al departament el pressupost pel que lluitava.

Què ha après del seu pas pel Congrés de Diputats?

Soc una persona positiva que sempre intenta aprendre de totes les circumstàncies en què em trobo. Ha estat un pas difícil i un entorn realment molt hostil. M'ha refermat en la importància que l'independentisme sigui capaç de treballar conjuntament. Mai tants vots independentistes havien servit de tan poc a Madrid, i això em desespera, perquè he intentat fer possible una entesa, almenys per protegir-nos dels intents d'agressió i de perjudicar els interessos de Catalunya, i fer una oposició que fos lleial al país, fora de partidismes.

Creu possible una llei d'amnistia per a tots els processats pel Procés?

Hauria de respondre que si fos veritat que el govern de socialistes i Comuns vol una solució política, la llei és possible, perquè els vots hi són. Si realment volen una sortida política al conflicte, el punt de partida de la negociació és l'amnistia, perquè suposa corregir una injustícia. Però ens enganyen, en realitat no volen la solució política i es comporten igual que els seus predecessors. Actua de la mateixa manera contra l'independentisme que qualsevol govern espanyol, sigui de dretes o d'esquerres, perquè el que es diu progressista en l'únic que ha progressat quant a Catalunya és en repressió.

Per tant, que prosperi una llei d'amnistia és altament improbable.

Ho és perquè sabem que Pedro Sánchez menteix sistemàticament en totes aquelles propostes que tenen a veure amb Catalunya.

La Generalitat hauria d'obrir les portes de les presons que gestiona perquè els presos del Procés sortissin en llibertat?

Quan era consellera deia sovint que sort que era al front de Cultura i no de Justícia, perquè potser tindríem algun ensurt! (riu). El que cal és treballar en un marc que ens permeti omplir-nos de raons per, quan activem la independència, poder ser plenament independents. Això suposarà la llibertat dels presos, l'arxivament de totes les causes dels represaliats, el retorn dels exiliats, revertir els embargaments, esborrar els antecedents penals...

Per tant, el Govern no obrirà les portes abans de la independència.

Generaria un estat de coses que seria contraproduent per com volem fer-les, que és passant per les urnes, aconseguint els consensos majoritaris, fent-nos forts per defensar-los, i sobretot buscar el reconeixement internacional. Hem de poder fer les coses bé.

Si es dona una sentència d'inhabilitació per l'afer de les factures en la seva etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes, l'acatarà?

Estem parlant d'un escenari que, si hi hagués justícia, no es donaria.

Però l'acataria?

Cada vegada que parlem d'una possible inhabilitació estem reforçant el Tribunal Suprem perquè la pugui imposar. Ens hauríem de conjurar per no ajudar-lo. No entraré en el marc mental espanyol. En el judici del Procés, el Suprem deuria pensar: si tothom especula amb els anys que els cauran, senyal que donen per fet que els en cauran, i això és camí franc perquè els en caiguin.

La quantitat de coses que no haurien de ser però són és quasi infinita, i no per això deixem de preveure com reaccionar-hi.

Però podem prendre una determinada actitud, que és la que vaig adoptar quan vaig anar-hi. Van haver d'admetre que no podien exhibir cap prova i la fiscalia es va posar a buscar-la.

Oriol Mitjà diu que vostè és d'esquerres.

Suposo que m'ha sentit dir a mi mateixa que em considero una persona progressista.

I Joan Canadell és una persona d'esquerres?

És una persona amb la qual tenim un objectiu comú en la millora del país que passa per la independència. Molts hem entrat en política per aconseguir-la, i quan l'haguem assolit, tornarem a casa i que els polítics facin la feina que els correspon.

Canadell seria un bon president de la Generalitat si vostè fos inhabilitada?

Espero ser jo una bona presidenta.

Hi ha un perill de bloqueig polític si les urnes donen un resultat poc diferent del de fa tres anys?

Confiem que no, perquè no podem perdre temps. Tothom haurà de ser molt responsable a l'hora de gestionar el resultat. El país no pot esperar més a tenir un Govern fort.