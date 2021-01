Els líders PDeCAT recorden a Manresa que ells són els convergents

Hi ha paraules i noms propis que és millor no esmentar en els discursos polítics perquè podria ser problemàtic. El PDeCAT ho té clar. Els líders nacionals i comarcals del partit han recordat aquest diumenge en el míting de Manresa que són els convergents de sempre, fent referència figures històriques de la formació i fent-se seus tots els grans projectes dels governs de Convergència, les anonemades estructures d'estat, sense esmentar en cap moment Jordi Pujol. Ell va ser l'artífex de la idea de país que defensaven, però les ombres avui que planen sobre aquesta figura imprescindible de la història de Catalunya fa que ni els seus el mencionin.

Sí que preval bona part del seu discurs nacional i el seu tarannà proper, de la que sobretot han fet gala Joana Ortega, número dos de la formació, i Marc Castells, tercer i alcalde d'Igualada. I per mostrar que el PDeCAT veu del municipalisme també hi ha intervingut els manresans Ivet Castaño, Valentí Junyent i Joan Calmet. La cap de cartell del partit, la igualadina Àngels Chacón, no hi ha estat present.

Al més pur estil convergent, tots han defensat l'anhel independentista, però aquesta fita política, deien, ha de quedar posposada fins eixamplar la base social que la faci possible i passar a gestionar la difícil situació econòmica i sanitària que deixa la pandèmia. «Cal una formació política centrada que sàpiga gestionar bé les adversitats i, sobretot, posi confrontació al populisme. Som independentistes, hem de tenir una màxima aspiració nacional, però un extrem pragmatisme» ha remarcat Marc Castells.

Joana Ortega ha deixat clar que la independència no arribarà a curt termini i per aquest motiu ha afirmat que «davant les promeses banals [de JxCAT] calen propostes reals». En el terreny nacional han dit no acceptar lliçons per a la seva implicació en el Procés i van qualificar la postura de JxCAT «d'irresponsable».

Arrelament al territori

Marc Castells ha recordat iniciatives importants per al Bages i la Catalunya Central, com la commemoració 500 anys de l'estada a Manresa de Sant Ignasi de Loiola l'any que ve o la Via Blava –la xarxa de camins per vianants– que connectarà Castellar de n'Hug i el delta del Llobregat. «Són projectes que defineixen la manera de fer del PDeCAT», ha emfatitzat. Però va ser Ivet Castaño qui ha posat l'accent en el municipalisme per defensar que «és el partit dels alcaldes i de la gent arrelada al territori».

«Volem infraestructures segures, però també les necessitem per fer més competitiva la comarca. També necessitem indústria i un turisme que tiri endavant i universitats. Ho aconseguirem amb lideratges, i això és el que ens falta a la comarca. Hem de guanyar pes polític en la presa de decisions», ha emfatitzat.

L'acte ha tingut lloc a la plana de l'Om, a l'exterior, en un espai limitat por tanques en la que hi han accedit unes vint persones –el màxim que hi poden entrar– i a fora hi havia gent dreta.

Reduir els impostos i l'ocupació de pisos

Els PDeCAT accentua el perfil clàssic de l'antiga Convergència i proposa una reducció d'impostos si a partir del 14-F és clau en la governabilitat del país. «Suprimirem l'impost de successions i patrimoni», va afegir Joana Ortega ahir a Manresa. Va posar l'accent en l'ocupació d'habitatges, fenomen "encoratjat per la CUP", i va prometre reduir-la,tot criticant la permissibilitat «Borràs i Aragonés».