El PDeCAT s'erigeix en el «veritable vot útil» per evitar un tripartit d'esquerres

El PDeCAT s'ha erigit aquest diumenge en el "veritable vot útil" per evitar un tripartit d'esquerres i fer "forta" Catalunya. El partit s'ha presentat com la formació "clau" per garantir la supressió dels impostos de successió i patrimoni, així com una reducció de les ocupacions il·legals. "Només si el PDeCAT té la clau, els Mossos d'Esquadra tindran el suport del Govern per fer front a la seva feina de resposta i protecció dels ciutadans de Catalunya", ha assegurat la número dos de la formació per Barcelona, Joana Ortega, des de Manresa. La candidata ha reiterat el compromís del partit amb la independència, però ha reclamat "responsabilitat" davant la "confrontació".

L'exvicepresidenta de la Generalitat preveu dos escenaris possibles després de les eleccions, o la "continuïtat d'un Govern inoperant" format per JxCat i ERC, o un tripartit d'esquerres. Davant aquesta dicotomia, Ortega ha apostat per un "carril central" en la política catalana, representat pel seu partit. "El vot útil per evitar un tripartit d'esquerres és afavorir el bon govern del PDeCAT", ha defensat la candidata.

En aquest mateix sentit s'ha pronunciat el número tres de la formació per Barcelona, Marc Castells, que ha presentat el PDeCAT com el "veritable vot útil" per fer "fort i potent el país". L'alcalde d'Igualada ha reivindicat el partit com "l'hereu" de Prat de la Riba i ha defensat una gestió amb "rigor" per evitar una manca de respecte cap a Catalunya. "Com ens hem deixat perdre ser a l'avantguarda? Volíem ser els millors d'Europa i no som ni els primers de l'Estat", ha lamentat.

En aquest sentit, la número dos per Barcelona ha presentat el PDeCAT com el partit "clau" per garantir una baixada de taxes a les classes mitjanes, així com la supressió de l'impost de successions i patrimoni. Ortega també ha proposat "més fermesa" davant les ocupacions il·legal i un "suport jurídic" per part del Govern als Mossos d'Esquadra.

L'exvicepresidenta també ha reiterat l'aposta del partit per la independència i ha reclamat un "país lliure" per escollir l'educació dels fills, garantir la creació de feina i administrar els impostos. "Això no ho garanteix JxCat ni ERC, que competeixen per veure qui escora més a l'esquerra", ha assegurat.

Ortega ha demanat "responsabilitat" per no generar més "frustració" a la ciutadania i ha assegurat que Catalunya només podrà ser independent si és "forta econòmicament". La candidata ha afirmat que per aconseguir la independència es necessita "valentia, honestedat i explicar les coses com són i no com ens agradaria que fossin". "En aquests moments, amb aquesta crisi econòmica, social i sanitària, parlar de confrontació és una greu irresponsabilitat", ha criticat.

El candidat Joan Calmet ha advertit que la independència té "dos grans enemics", l'Estat i el "mal govern". Durant la seva intervenció, el candidat ha defensat la importància d'una bona gestió i ha presentat el PDeCAT com la "centralitat", "molt lluny" de la dreta "espanyolista rància", però també "molt lluny de l'esquerra radical que reparteix manuals per fer ocupacions".

Per la seva banda, la candidata Ivet Castaño ha assegurat que hi ha hagut una "legislatura estèril", amb l'aprovació de lleis que han suposat un "atac directe" a les classes mitjanes. Davant aquesta situació, Castaño ha demanat un Govern amb una "aposta clara i decidida" per la comarca del Bages i amb "lideratges clars".