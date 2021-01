El PSC acusa Albiach d'haver-se convertit en «l'agent comercial» d'ERC

La número 2 del PSC per al 14-F, Eva Granados, ha acusat els comuns d'haver-se convertit en "l'agent comercial" d'ERC. "Una cosa és pactar i l'altra cosa és assumir l'ideari del partit amb qui pactes", ha recriminat la dirigent socialista en un míting, acompanyada del candidat, Salvador Illa. Granados ha considerat que la proposta de Jéssica Albiach és "continuar dividint la societat amb un referèndum". A més, ha dit que no sap si el líder de Podem, i vicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, fa campanya pels comuns o per ERC. Per això ha animat els no independentistes a votar per Illa si volen evitar que el seu vot acabi fent servei a un projecte independentista.

"Sabíem que la candidatura d'Illa agradaria a molts catalans; i que no agradaria a la dreta que no vol que Catalunya avanci i als independentistes, que no volen que res canviï per tenir les institucions com el seu 'cortijo'", ha dit Granados. "Però a algú que m'ha sorprès que no li agradi és a Pablo Iglesias", ha continuat.

La número 2 del PSC troba sorprenent que Iglesias "no vulgui per a Catalunya un govern com el que tenim a Espanya i a Barcelona". "Escolto Iglesias i no sé si fa campanya per als comuns o per ERC", ha reblat. I l'ha instat a explicar per què els socialistes tenen la sensació que Iglesias no vol un executiu de PSC i En Comú Podem a Catalunya.

Granados, que durant el seu discurs ha reivindicat Joan Coscubiela o Lluís Rabell, ha dit que els comuns "han decidit mirar ERC" i que "lamentablement es presenten com el complement ideal de primavera-estiu, tardor-hivern d'ERC".

La dirigent socialista considera que els comuns "defensen continuar amb el procés", i ha alertat que això significa aparcar les polítiques socials i econòmiques. A més, ha criticat el model que proposen els d'Albiach: "A una república confederal cadascú fa el que vol; i no es pot demanar ni un impost de patrimoni ni de successions homegeni a Espanya", ha dit.

Granados ha demanat "passar pàgina" del procés independentista, que ha generat "desgovern, desprestigi de les institucions i que els mitjans públics i concertats siguin molts cops mitjans de propaganda".

Collboni diu que el 14-F es tria entre "més procés o progrés"

El dirigent socialista i primer tinent de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat que el 14-F es tria entre "més procés o progrés". Ha dit que en aquestes eleccions els catalans es trobaran en aquesta "cruïlla" per decidir i els ha animat a triar "fer un pas endavant". Collboni ha retret els projectes que "busquen culpables o dreceres que no porten enlloc" i ha reivindicat el del PSC, lluny "del que fabriquen a laboratoris i després es porta per a revigar el conflicte".