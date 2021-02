Cs i CUP amaguen els seus candidats als vídeos electorals i PSC, PPC i PDeCAT els emfatitzen

Els partits independentistes fixen la seva estratègia en els vídeos electorals. JxCat promet implantar la república, ERC aposta per "sumar més", la CUP vol "construir-ho tot de nou" i el PDeCAT es presenta com els independentistes "amb un model de país i que trepitgen el carrer". Els comuns defugen del procés en un vídeo que se centra en els ulls, que són els que "diuen la veritat". El PSC i Cs llancen missatges de retrobament i abraçades després dels últims anys marcats pel procés i el candidat del PPC, Alejandro Fernández, alerta d'un nou tripartit. PSC, PPC, PDeCAT i Vox emfatitzen el protagonisme dels seus candidats mentre que Cs i la CUP els amaguen en els espots. En canvi, JxCat, ERC i els comuns aposten per vídeos més corals.

JxCat centra el seu vídeo en el lema de campanya: 'Junts per fer. Junts per ser'. La candidata, Laura Borràs, comença l'anunci afirmant: "Per fer el país que volem, necessitem ser lliures". A continuació, un seguit de candidats i candidates i gent de carrer aposten per no tenir por d'anar a votar, fomentant així la participació. També s'hi intercalen imatges dels eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín a l'Eurocambra, de l'1-O, de manifestacions independentistes, i d'accions d'Open Arms al Mediterrani. Es presenta Borràs com la "primera presidenta de Catalunya", i també s'assevera que "l'únic canvi real és la independència". El vídeo, de fet, acaba amb la promesa de la candidata d'implementar la república després del 14-F d'acord amb el resultat de l'1-O. L'espot acaba amb el líder del partit, Carles Puigdemont: "Treballem junts per fer el país que volem ser".

Oriol Junqueras i Pere Aragonés són els protagonistes de l'espot d'ERC acompanyats dels caps de cartell per Tarragona, Lleida i Girona i del president del Parlament, Roger Torrent. A través d'una pantalla d'ordinador i des de la presó, Junqueras afirma que "el no a tot no és una opció" i reivindica la independència com "l'única eina per millorar la vida de la gent". "Per aconseguir-la cal sumar més", afegeix el líder d'ERC. La pandèmia és present en el vídeo de campanya i el candidat dels republicans, Pere Aragonès, fa referència explícitament al "patiment de la gent" i defensa que "l'independentisme creix quan és útil i ser útil vol dir ajudar". Precisament 'Al costat de la gent' és el lema amb què ERC ha arrencat la campanya.

La candidata de la CUP i Guanyem, Dolors Sabater, gairebé no apareix al vídeo de la campanya. Només surt en dues ocasions a les imatges i durant pocs segons, una d'elles amb un casc i una bicicleta. També s'hi veuen altres dirigents de la formació conversant entre ells. Precisament just abans de l'inici de la campanya, el consell polític de la CUP va qüestionar el "personalisme" de Sabater en la campanya. Una veu en off anònima repartida entre un home i una dona és l'encarregada de donar els missatges. "Després de la incertesa i la por, arribarà l'endemà", afirma en referència a la pandèmia, i insta a "construir-ho tot de nou". L'espot de campanya inclou imatges com ara d'hospitals, treballadors sanitaris, escoles, nens, natura, blocs de pisos i manifestacions. La candidatura pretén així il·lustrar els eixos de campanya, que també es destaquen al vídeo: educació, sanitat, renda bàsica, drets socials, habitatge, feminisme, territori i independència.

Cs també amaga el seu candidat a la presidència de la Generalitat, Carlos Carrizosa. De fet, en el primer espot de campanya no hi apareix cap persona. El fil conductor són les abraçades per presentar Ciutadans com el partit que les representa. "Vota abraçada, vota Ciutadans", es llegeix en lletres taronges sobre un fons blanc. Aquest dilluns, Cs ha fet públic un vídeo polèmic en què equipara l'assalt de seguidors de l'expresident dels Estats Units Donald Trump al Capitoli nord-americà amb protestes independentistes i l'intent d'entrar al Parlament. S'hi comparen discursos de Trump i dels expresidents de la Generalitat Carles Puigdemont i Quim Torra cridant a superar la legalitat i també de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez. El vídeo acaba amb el lema 'que guanyi la democràcia. vota Cs' i en aquest tampoc hi apareix Carrizosa.

Els ulls són els protagonistes de l'espot de campanya els comuns per valorar l'honestedat en la política. Així doncs, al llarg de tot el vídeo es van mostrant imatges en primer pla de desenes d'ulls de persones anònimes i també dels líders de la formació com de Pablo Iglesias, Ada Colau i de la seva candidata, Jéssica Albiach, qui actua com a narradora. A l'espot la líder dels comuns admet que potser En Comú Podem no guanyarà els comicis, però demana ajuda als votants "per fer una Catalunya més justa". Un dels moments destacats del vídeo és quan apareix durant pocs segons una boca –que pertany a l'expresident Quim Torra- en lloc dels ulls recurrents a l'espot, mentre Albiach diu que "la boca diu moltes coses, però els ulls diuen la veritat".

Per la seva banda, el PDeCAT reivindica el seu llegat polític i presenta la formació com "el partit dels grans referents de Catalunya" mentre es veu la imatge de l'expresident Artur Mas i dels exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau i Andreu Mas-Colell. La candidata a les eleccions, Àngels Chacón, defensa un independentisme "amb un model de país" i proposa "menys impostos i més oportunitats". L'exconsellera d'Empresa i Coneixement assegura que Catalunya necessita una "nova mirada", des del "bon govern" i sense dependre dels "antisistema" , en referència a la CUP. Es reivindiquen com "els independentistes que trepitgen el carrer" i defensa un "projecte de futur" per a les famílies, les petites i mitjanes empreses i els autònoms. L'espot acaba amb el lema del partit per als comicis: "Si t'ho penses, PDeCAT".

Un emoji amb la cara del candidat del PPC, Alejandro Fernández, és el protagonista de l'espot de campanya dels populars. L'emoticona va canviant de cara segons l'estat d'ànim que li provoquen les paraules que pronuncia el candidat. De fet, Fernández i el seu emoji són les úniques imatges que apareixen en tot el vídeo. El candidat comença dient que "Catalunya mai havia estat pitjor" i afegeix que avui lidera les llistes de l'atur, la delinqüència i l'ocupació il·legal. "Catalunya necessita un canvi, però un canvi de veritat, no un nou tripartit. Un canvi a favor de l'economia, la salut i a la convivència" afegeix alertant d'un tripartit d'esquerres. L'espot acaba amb el lema "Un govern millor per a una Catalunya millor".

Els primers plans del candidat Salvador Illa són presents al llarg de tot el vídeo electoral del PSC. Illa és omnipresent i es remarca el personalisme de la seva campanya amb el lema 'president Illa, vota PSC'. Pel que fa al contingut del missatge, l'exministre de Sanitat presenta la seva formació com el punt de trobada per tornar-se a mirar i tornar a escoltar-se. "Votar a favor, mai contra ningú. Votar sense revenja, amb esperança, amb seguretat. No preguntaré a ningú què ha fet en els últims 10 anys", assegura el candidat dels socialistes catalans. També es dona el missatge que és possible que el PSC guanyi les eleccions i demanen als ciutadans un "últim impuls".

El candidat de Vox, Ignacio Garriga, és el protagonista del seu espot de campanya tant pel que fa a les imatges com la veu en off. Un espot en què sorprenentment no hi apareix el líder del seu partit, Santiago Abascal, molt present en la campanya catalana. Garriga comença presentant-se: "Em dic Ignacio Garriga i vull recuperar Catalunya perquè els nostres fills puguin ser educats en una terra de llibertat. Recuperar les institucions que el separatisme s'ha apropiat". I a partir d'aquí afegeix totes les coses que vol recuperar: la prosperitat per als treballadors i autònoms abandonats pel Govern, i recuperar la seguretat dels barris davant l'ocupació i la immigració il·legal. El vídeo acaba amb el missatge "recuperem Catalunya".