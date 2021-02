Eleccions Catalunya 2021: Els comuns estrenen «Fem possible l'impossible», el rap de campanya protagonitzat per Colau i Albiach

En Comú Podem ha llançat 'Fem possible l'impossible', la nova cançó de campanya en format rap protagonitzada pels principals líders del partit. La cançó, de l'artista Miss Raisa, compta amb la participació de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la candidata del partit a les eleccions, Jéssica Albiach. El rap alterna imatges gravades al plató que els comuns han habilitat la seva seu per fer-hi actes de campanya i seqüències enregistrades en mítics de campanya d'altres comicis previs a la pandèmia, i pretén ser un cant a "l'esperança". "Tenim més poder del que ens han fet creure, En Comú Podem fa possible l'impossible", canta la tornada de la cançó, que després demana "no resignar-se" perquè "el futur està per escriure".

La cançó també parla dels "temps difícils" que ha portat la pandèmia i alerten que les dificultats "han agreujat l'economia, el racisme i la por". Amb tot, asseguren que la gent "ha demostrat paciència i força".

A banda d'Ada Colau, que és qui enceta la cançó parlant de desnonaments i de mobilització popular, també participen al rap alguns candidats d'En Comú Podem per Barcelona, com Jéssica Albiach, Jessica González, Lucas Ferro o Susanna Segovia. També Gerardo Pisarello, secretari primer de la Mesa del Congrés, i la diputada al Congrés, Aina Vidal, així com el regidor de Barcelona Marc Serra apareixen al videoclip.

Els comuns han volgut dedicar la cançó a Maria Salvo, lluitadora antifranquista que va morir als 100 anys el novembre passat, i "a la memòria dels que no es rendeixen".