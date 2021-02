JxCat promet augmentar en 5.000 milions d'euros els recursos sanitaris en els pròxims 5 anys

JxCat s'ha compromès aquest dijous a augmentar en 5.000 milions d'euros els recursos en sanitat en els pròxims cinc anys. També aposta per crear una Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària per incloure la gestió de les residències de gent gran, que fins a la primavera estava en mans del departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ERC). El partit ho ha anunciat en un acte amb Laura Borràs i les exconselleres de Salut Marina Geli i Toni Comín -aquest darrer en connexió des de Bèlgica. Comín confia que Junts "recuperi" el departament de Salut (ara en mans d'ERC), i ha atacat el candidat del PSC, Salvador Illa: "Déu ens protegeixi que torni a tenir mai més responsabilitats en salut. Els pacients del nostre país no ho mereixen".

JxCat també vol millorar la prevenció amb una agència de vigilància epidemiològica.