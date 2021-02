Eleccions Catalunya 2021: La JEC reassignarà suplents d'altres meses electorals per cobrir titulars que s'absentin el 14-F

L'allau de recursos de membres de les meses electorals contra el seu nomenament ha activat la Junta Electoral Central (JEC) a dictar un criteri únic perquè les 31 juntes electorals de zona garanteixin que el diumenge 14 de febrer a les 9.00 hores s'obrin tots els col·legis electorals per celebrar les eleccions catalanes. Almenys 20.579 ciutadans han presentat impugnacions d'un total de 82.251 persones designades, cosa que ascendeix fins al 25,02% dels elegits per sorteig.

La JEC ha emès un comunicat en el qual els criteris per suplir absències a les meses electorals es regiran per l'establert a la Loreg si bé s'abstindran d'elegir els electors que siguin al local, ja que de 9 hores a 12 hores es recomana el vot de persones de risc, i que d'acord amb la potestat de «designar, en tal cas, lliurement, les persones que hauran de constituir la mesa electoral» suggereix que el criteri a seguir sigui el de «reassignar» els suplents que no hagin de formar part de la mesa electoral inicialment assignada per trobar-se ja constituïda. Per això, es designaran preferentment persones del mateix municipi.

D'altra banda, la Junta Electoral de Barcelona ha sol·licitat al Govern que modifiqui les franges horàries recomanades per exercir el sufragi actiu perquè els col·lectius de risc no siguin els primers a acudir presencialment als punts de votació. Fonts de la Generalitat asseguren que estan «valorant» aquesta proposta.