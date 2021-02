Eleccions Catalunya 2021: Les propostes per millorar el model sanitari centren el debat de SER Catalunya

Les propostes dels principals candidats a presidir la Generalitat han per millorar el model sanitari català han centrat bona part del debat electoral que aquest divendres ha organitzat SER Catalunya. La crisi provocada pel coronavirus i la necessitat de reformar el sistema de salut pública han obert la discussió entre els caps de llista de Cs, JxCat, ERC, PSC, CatECP, CUP i el PDeCAT. Els candidats han apostat per reforçar el sistema públic de salut, especialment l'atenció primària, i molts d'ells han coincidit a situar la xifra necessària de 5.000 milions d'euros per aconseguir-ho.

L'actual vicepresident amb funcions de president i cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, ha defensat la "recuperació de la despesa" en sanitat després d'anys de retallades i ha proposat un pla per al retorn dels professionals sanitaris que ara són a l'estranger i augmentar la inversió en infraestructures hospitalàries. Ara bé, ha lamentat que Catalunya, tot i generar els recursos per a fer-ho possible, "no els administra", per la qual cosa veu necessària la independència.

Ho ha compartit la candidata de JxCat, Laura Borràs, que ha assegurat que la pandèmia de covid-19 "ha posat al descobert que l'autonomia es troba a l'UCI i té mal pronòstic". Ha subratllat la necessitat de millorar les condicions laborals dels sanitaris i els equipaments tecnològics, alhora que s'ha compromès a "aprendre dels errors comesos". "S'ha fet tot bé? No. Era extraordinàriament difícil fer-ho bé? Sí", ha resumit.

Davant d'això, l'aspirant de Cs a la Generalitat, Carlos Carrizosa, els ha retret que havent governat la Generalitat els darrers anys "no ho han fet fins ara". El candidat liberal ha demanat "revertir les retallades" i "despolititzar el debat entorn a la pandèmia", com també ha fet l'exministre de Sanitat i candidat del PSC, Salvador Illa, que ha assenyalat els qui "han volgut treure rendiment polític de la pandèmia". Ambdós han avalat la millora dels recursos que rep el sistema, especialment l'atenció primària.

Jéssica Albiach, cap de llista dels comuns, ha lamentat que la "tensió" del sistema hospitalari no només es fruit del coronavirus sinó també de "decisions que s'han pres ara fa 10 o 12 anys i que no s'han revertit en cap legislatura, inclosa l'actual". CatECP vol incrementar també el pressupost del Departament de Salut, posar fi a les "condicions laborals precàries" i reforçar la primària, com també ha reclamat la candidata de la CUP, Dolors Sabater. "No s'ha estat a l'altura", ha denunciat, i ha proposat posar en marxa una farmacèutica pública i una renda bàsica universal.

Pel que fa al PDeCAT, Àngels Chacón ha lamentat que la Generalitat estigui organitzada en "compartiments estancs" i ha reivindicat una comissió interdepartamental per fer front als reptes actuals com la falta de professionals, que es podria abordar des de l'àmbit universitari i el Departament de Salut. L'exconsellera ha compartit que "calen més recursos" però ha justificat els ajustos econòmics de la dècada passada perquè hi havia "factures per pagar". Sobre la gestió de la pandèmia, ha dit que sempre va expressar les seves discrepàncies amb la línia del Govern i ha lamentat que "els errors s'han repetit".



Cos a cos arran del coronavirus

Borràs i Illa s'han enfrontat per la gestió de la pandèmia de covid-19 per part del govern espanyol, la inhabilitació de l'expresident de la Generalitat Quim Torra i l'actitud de JxCat al Congrés dels Diputats. "Laura, Torra ja no hi és", ha assegurat el candidat socialista. "Agraeixo al candidat del PSOE que m'interpel·li pel meu nom, mentre que a la resta dels candidats els hi diu senyor o senyora", ha criticat Borràs. La cap de llista de JxCat ha assegurat que el president Torra va estar inhabilitat pel Tribunal Suprem en un "extraordinari exercici d'imprudència", perquè va ser destituït en el moment en què les principals autoritats sanitàries a les comunitats autònomes eren els mateixos presidents.

Borràs ha demanat a Illa que faci "autocrítica" i li ha recriminat no ser "el més indicat" per parlar d'humilitat. El candidat socialista li ha demanat que comenci per "fer autocrítica" des del seu partit i ha recordat que JxCat va votar diverses vegades en contra de l'estat d'alarma. "Va dir que no a posar a disposició del Govern les mesures necessàries per combatre la pandèmia", ha manifestat Illa. "Diem que no amb molta fermesa. No col·laborarem amb allò que han fet, que és desassistir a la població", ha respost Borràs.

Al debat s'hi ha afegit Aragonès, que ha demanat "no traslladar" les discussions del Congrés dels Diputats a les eleccions al Parlament. En resposta a una afirmació d'Illa en què acusava el Govern "d'absentar-se" de les reunions per decidir el finançament, Aragonès ha assegurat que la Generalitat "ni ha deixat ni deixarà cap cadira buida a espais on es pugui decidir". Tot i això, el candidat d'ERC a les eleccions ha criticat el model on el ministre d'Hisenda "de torn" pren les decisions de manera "unilateral". "Sabem perfectament que allà no es prenen decisions, sinó que es demana que es vagi a aplaudir", ha lamentat Aragonès.

Per altra banda, el PDeCAT ha acusat la CUP de defensar un sistema "comunista" i voler nacionalitzar la sanitat. La candidata Àngels Chacón també s'ha enfrontat amb JxCat per la proposta de vetar les empreses de l'Ibex35 de la contractació pública de la Generalitat. Borràs ha assegurat que la seva proposta fa referència a companyies "de naturalesa extractiva, que afavoreixen els oligopolis madrilenys o espanyols" i aposta per una "discriminació positiva" de les empreses catalanes.