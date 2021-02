«Hem de tenir la C-55 desdoblada entre Manresa i Castellbell»

Candidat número 17 de la llista del PSC per Barcelona. Gimeno té força probabilitats d'entrar al Parlament i obtenir una acta de diputat que ja va tenir durant dos anys

Cristòfol Gimeno és tot un veterà de les campanyes electorals, però reconeix que aquesta, pel context de pandèmia,

és «més complicada», perquè «som d'anar a veure la gent i interactuar de manera molt directa i presencial». Diu que han mobilitzat militants i simpatitzants «i estem funcionant molt a xarxes, però certament és una campanya que ens requereix un esforç complementari», però que encara amb molt optimisme.

Per als qui aneu en aquesta llista del PSC, què us aporta Salvador Illa al capdavant, que no us aportés Miquel Iceta?

Tant l'un com l'altre son persones molt intel·ligents, molt preparades, molt experimentats en política, però amb maneres de fer diferents. I crec que el Salvador [Illa] ha representat el revulsiu per motivar-nos tots plegats, tot i que fins al dia que el Miquel [Iceta] ens va anunciar que feia un pas al costat tots teníem assumit que ell era el nostre candidat. Amb la situació política actual a Catalunya creiem que es requereix una persona que traslladi la manera de fer que ha mostrat en la gestió d'una situació tan complicada com la pandèmia.

A quins trets es refereix?

El rigor, la seriositat, el no entrar en confrontacions ni retrets... Com diu el mateix Miquel Iceta, el Salvador té perfil de candidat, i té perfil de president. I crec que representa el president que en aquests moments necessita Catalunya.

Vol dir un pragmàtic?

Més que pragmatisme hem volgut traslladar rigor, capacitat de gestió, de bona gestió. seriositat... I, insisteixo, una línia molt clara de no entrar en confrontació amb altres forces polítiques, no només aquí Catalunya, sinó en tota aquesta complicada etapa com a ministre de Sanitat. En les sessions de control ha anat donant resposta a tothom, jo crec que amb la seva visió però amb un missatge clar, sense entrar en un to elevat, sinó mantenint sempre el cap fred. I això crec que la gent ho posarà en valor. De fet, crec que posa en pràctica allò que històricament tant ha marcat i s'ha posat en relleu del catalanisme: el seny i el sentit comú, que esgrimien altres forces.

Vostè ja va ser diputat en una etapa anterior. Què creu que va aportar llavors i, en conseqüència, què creu que pot aportar ara si entra de nou al Parlament?

En aquell moment vaig entrar a mitja legislatura en el lloc de Jaume Collboni. I el que vaig aportar va ser la meva experiència política com a alcalde i la meva visió més territorial des d'aquí. I el que espero poder fer si surto escollit diputat és traslladar aquesta visió realista d'aquest territori, la Catalunya Central, que en diferents moments crec que no hem tingut la veu i la capacitat d'establir les prioritats i de defensar-les amb convicció i seguretat al Parlament.

Si governen, els tocarà complir el que fins ara demandaven. Per exemple: amb el PSC al govern tindrem alliberament del peatge de l'autopista C-16 i el tram sud de la C-55 desdoblat?

Hem de tenir una C-55 desdoblada entre Manresa i Castellbell, perquè hi ha els projectes i és qüestió de voluntat política i de pressupost. El PSC la té i és en el nostre programa electoral. I a partir d'aquí fer tot el necessari per aconseguir l'alliberament de la C-16.

En l'àmbit ferroviari, reivindiquen a Ferrocarrils millors temps de viatge. Però a la R4 de Renfe, que depèn de l'Estat, no s'ha avançat gairebé gens?

No hi estic d'acord. És evident que no s'hi havia invertit des de feia molts anys i vam haver de lamentar dos accidents mortals. Però en els últims dos anys s'han fet actuacions i hi ha una comissió de seguiment. Hi han hagut inversions importants, amb una adjudicació que té una execució de dos anys per modernitzar la línia. S'hi ha treballat i es treballa per poder millorar aspectes com ara la freqüència. Falta molt, però hi ha una voluntat de seguir invertint, i si governem a la Generalitat i a Madrid vetllarem de manera molt coordinada perquè aquesta R4 sigui una línia moderna i que ofereixi millors prestacions.

En el cas d'una victòria del PSC i necessitat d'aliances, el candidat Gimeno és partidari d'un tripartit, d'un pacte de la Diputació (PSC i Junts)...?

Es podrà entendre que segueixo la línia del Salvador Illa, però crec que la possibilitat d'un govern del PSC amb els Comuns i al que hi pugui donar suport Esquerra podria tenir el seu sentit. Però tot això és fer plantejaments que després no saps com aniran. Reproduir a escala el govern central aquí crec que seria el més òptim. D'aliances està clar que se n'hauran de fer i aquesta és la meva aposta, liderant-lo el PSC. Després del 14-F caldrà un gran esforç de rebaixar plantejaments, d'explicar que no hem de mirar enrere sinó endavant i que hem de treballar no només per als partits polítics, sinó per a la gent, que necessitat un govern fort, estable i que estableixi les necessitats importants. I crec que tot això, nosaltres com a partit ho traslladem.

Cristòfol Gimeno (Castellgalí, 1964) s'ajusta a la perfecció al qualificatiu de veterà de la política. És alcalde del seu municipi des de fa 22 anys, però ja era a l'Ajuntament des del 1987. Ha sigut conseller comarcal del 1999 al 2007, i ha presidit aquest ens un mandat. Ja ha tastat el Parlament amb dos anys de diputat, i encara ha tingut temps de compaginar-ho amb tasques de direcció del partit. Prèviament, va completar el batxillerat i va fer formació professional en la branca de delineant. Va ser encarregat de producció i torn nocturn de Mercerizados Guasch, i posteriorment va ser adjunt a gerència de Canteras Valsan SA. La dedicació política no li deixa ara gaire marge a les aficions, i en destaca les que va conrear en la seva joventut. L'una, el futbol, «que vaig practicar federat fins als 25 o 26 anys». De central o lliure, va fer una trajectòria molt comarcal, en equips com el Sant Vicenç, el Castellgalí i l'Avinyó. L'altra, el teatre, que va conrear amb assiduïtat al grup local La Roda, «primer actuant i després dirigint». Ho recorda com una escola que li ha servit per a la trajectòria política, «perquè em va ajudar a combatre la timidesa», i perquè fer de director «de, per exemple, uns Pastorets és un repte. Tothom t'és molt proper i has de repartir papers, pensar en les escenes, corregir els actors, coordinar...». Des de fa 22 anys,els papers els reparteix en política.