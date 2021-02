El PDeCAT demana descentralitzar el país i dotar la Catalunya Central d'un model de cogovernança

El PDeCAT va presentar dijous al parc de la Seu de Manresa els membres de la llista que representaran les comarques del Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès i Osona a les eleccions al Parlament de Catalunya. La roda de premsa va estar marcada per l'aposta de descentralitzar el país i dotar la Catalunya Central d'un model de cogovernança que permeti afrontar els principals reptes que té el territori.

La manresana Ivet Castaño, número 8 a les llistes i presidenta del PDeCAT al Bages, va ser l'encarregada de donar a conèixer el lema que utilitzarà el partit durant la campanya electoral a la Catalunya Central. Es tracta del lema Al centre de tot, que juga amb el doble vessant de la centralitat del posicionament polític de la formació i la referència a l'enclavament geogràfic de les comarques centrals. "Volem que la Catalunya Central tingui un paper fonamental en el present i futur d'aquest país. No volem que totes les polítiques que porti a terme la Generalitat de Catalunya estiguin dissenyades en despatxos de Barcelona. Volem que estiguin dissenyades i pensades des de les nostres comarques, perquè nosaltres sabem quins són els reptes que tenim i com els podem afrontar".

Castaño va reivindicar la necessitat de tenir un model de cogovernança de la Catalunya Central que serveixi per prendre les decisions des del territori i tingui en compte els seus punts de vista. "Volem una administració de la Generalitat que fomenti la igualtat d'oportunitats entre territoris i que no centralitzi la presa de decisions que afecten les nostres comarques. No pot ser que s'apliquin les mateixes mesures contra la covid-19 a Rajadell que a l'Hospitalet. Això ha fet molt mal a les nostres comarques, que estan formades majoritàriament per municipis amb poca densitat de població".

La manresana va demanar al govern d'ERC i Junts que tingui present els pobles i la seva gent. "Catalunya no és simètrica i existeix un alt desequilibri territorial. Reclamem una igualtat d'oportunitats entre tots els ciutadans del país. Els catalans han de poder desenvolupar el seu projecte personal i professional independentment del poble o ciutat on visquin".

En aquest sentit, Castaño va demanar que el Govern Territorial de la Catalunya Central acabi de desplegar els departaments de la Generalitat que encara falten per desconcentrar, i això permeti la Catalunya Central tenir veu pròpia i capacitat per poder prendre decisions. A més va apostar per la creació de la Secretaria del País Rural, que aniria sota el paraigua de Presidència i que serviria per tractar temes com el despoblament, les infraestructures, l'envelliment de la població i la conservació i gestió del medi natural, entre d'altres.

En la roda de premsa també va participar l'alcalde de Gironella i número 10 a les llistes, David Font. El polític berguedà va emfatitzar en la importància de votar el PDeCAT, un partit caracteritzat per la bona gestió i per la capacitat de solucionar els problemes de la gent. "Hi ha dos partits que han preferit pugnar per veure qui tenia l'hegemonia en unes eleccions en més de buscar les millors solucions per la ciutadania d'aquest país. El PDeCAT és el vot racional enmig de tot això. Creiem en un país que pugui seguir creixent, un país pròsper, competitiu. Volem un govern que pugui resoldre els problemes de la ciutadania".



Els representants de la Catalunya Central

Aquests són els candidats i candidates de la Catalunya Central que formen part de la llista del PDeCAT:

8. Ivet Castaño Vilella (Manresa)

10. David Font Simon (Gironella)

23. Àngels Subirachs Aguilar (Centelles)

27. Àlex Mur Creus (Moià)

40. Marc Sucarrats Sabatés (Oristà, Lluçanès)

42. Joan Calmet Piqué (Manresa)

53. Joan Carles Lluch de la Torre (Rajadell)

64. Lluís Vergés Vilarrubia (Vic)

67. Roger Úbeda Barniol (Berga)

71. Lluís Vall Carrillo (Gironella)

74. Núria Creus Rodoreda (Navarcles)

Suplent 8. Rosa Ponsa Rovira (Moià)

Suplent 9. Benjamí Nieto Moral (Manlleu)