Eleccions Catalunya 2021: Cs passeja un autobús amb la cara d'Illa amb nas de Pinotxo i acusa el PSC d' «enganyar» amb els pactes

Cs ha posat un circulació un autobús en què hi apareix l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a la Generalitat en les eleccions catalanes, Salvador Illa, amb un nas de Pinotxo i una mascareta FFP2. "El PSC no pactarà amb els independentistes", es pot llegir al vehicle, que acusa l'aspirant socialista a president d'"enganyar" els votants quan parla de pactes. Fonts de Cs han explicat que el vehicle circularà per tota Catalunya durant la campanya i aquest diumenge ja s'ha pogut veure per Girona.

El partit ha basat bona part de la seva campanya en assegurar que el PSC vol formar un tripartit amb ERC i els comuns i que l'única manera d'impedir-ho és que Cs tingui prou diputats com perquè la suma no prosperi i els socialistes hagin de pactar amb ells. Tot i això, tant Illa com el candidat d'ERC, Pere Aragonès, han rebutjat formar govern conjuntament.

Es tracta del segon autocar que Cs ha guarnit de cara a les eleccions del 14 de febrer. El primer, que ja es va poder veure a l'inici de la campanya assegurava que la independència "de debò" és "que ningú et digui com pensar, parlar o sentir-te", i cridava a votar Cs. A més, aprofitava part d'un antic cartell electoral d'ERC.