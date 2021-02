Eleccions a Catalunya 2021: Els últims de casa nostra a les llistes electorals; d'un investigador a una exiliada

Quan els partits fan públiques les llistes electorals, el que atrau més l'atenció són els noms que les encapçalen; els que tenen números d'entrar en els nous governs que triaran els electors. Potser hi ha qui, per curiositat, mira qui les tanca. En el cas de les candidatures del 14-F, del número 40 en avall si hi ha quelcom que uneix els noms de les nostres comarques que en formen part és que, si no hi ha cap daltabaix, tenen garantit que no sortiran. Hi consten des d'un investigador reconegut (el manresà Pere-Joan Cardona, a ERC) fins a una exi- liada (la sallentina Anna Gabriel, a la CUP) passant per un pagès (el solsoní Marcel Colell, a En Comú-Podem).

A la llista de Ciutadans no hi consta el manresà Antonio Espinosa, que el 2019 va deixar de formar part de l'executiva del partit per decisió d'Albert Rivera i que va ser diputat al Parlament a la legislatura 2015-2017. Sí que hi ha la regidora igualadina Carmen Alicia Manchón (43), la manresana Alicia Orive (45) i el també igualadí Agustín Gordillo (l'útim dels últims, 10 dels suplents).

Al número 70 de Junts hi ha la manresana Mònica de Llorens, delegada de la UOC a la Catalunya Central. Unes quantes posicions abans, al 33, hi ha el ja sabut Jordi Pesarrodona, exregidor santjoanenc, pallasso i condemnat per desobediència durant el referèndum, i, encara abans, l'exalcalde de Sallent David Saldoni, actual director general de Transports i Mobilitat (19).

Marc Sucarrats, alcalde d'Oristà i president del Consorci del Lluçanès, ocupa el número 40 a la llista del PDeCat, partit que s'estrena en solitari en unes eleccions al Parlament. El regidor manresà Joan Calmet se situa al número 42. Al 53 hi ha l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch. Al 67, el berguedà Roger Úbeda; al 71, Lluís Vall, regidor de Gironella; al 74, la regidora de Navarcles Núria Creus, i, ja com a suplents, al número 8, Rosa Ponsa, de Moià.

Per la banda alta, el segon a la llista del partit sorgit de CDC és l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, que amb Laura Vilagrà (ERC), és el polític de casa nostra més ben situat. Al número 8 hi ha la manresana Ivet Castaño; al 10, David Font, alcalde de Gironella; i al 27, Àlex Mur, president del PDeCAT al Moianès. Després de la CUP, amb onze noms, és el segon partit que té més representació de casa nostra. Tanquen la candidatura l'expresident del Parlament Joan Rigol i l'exconseller andreu Mas Colell.

A ERC, partit que justament va abandonar Pesarrodona el maig passat després que la formació independentista acordés amb el Govern central prorrogar l'estat d'alarma i la represa de la taula de negociació, l'especialista en Microbiologia i Parasitologia Pere-Joan Cardona gairebé tanca la candidatura a Barcelona, al número 82. El manresà és conegut per ser l'inventor de la vacuna Ruti contra la tuberculosi, que ara s'està assajant contra la covid.

En el cas dels republicans, entre els vint primers de la llista hi ha fins a sis noms de les nostres comarques, començant per Laura Vilagrà al número 2 i acabant per Alba Camps, al 20. Entremig hi ha l'actual consellera igualadina Alba Vergés (6); la també consellera Ester Capella, de la Seu (8); l'atleta manresana Núria Picas (12) i l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch (19).

A la llista del PSC, l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, ocupa el número 50; al número 53 hi ha el regidor berguedà Abel Garcia; al 66 una altra alcaldessa, en aquest la de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia. Com a primera suplent hi consta Sònia Hernández, regidora a Navarcles. Com a curiositat, l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu tanca la candidatura dels socialistes. En una situació amb possibilitats d'entrar al Govern hi ha el sabut Cristòfol Gimeno (17), alcalde de Castellgalí. Al 31, com a independent (dins la quota ocupada per l'ex UDC Ramon Espadaler, 3), hi ha el berguedà Francesc Xavier Güell. Al número 34 hi ha la regidora de Sant Joan de Vilatorrada Èlia Tortolero.

En Comú-Podem, amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al final de tot, hi ha el regidor de Navarcles Josep Joan Roda (30); el secretari general de CCOO a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, el manresà Francisco Pareja (56); la moianesa lligada a moviments ecologistes Montserrat Clapers (61); l'exregidor de Santpedor Jesús Puig, que encapçala la llista de suplents i, a la candidatura per Lleida, com a segon suplent, el pagès Marcel Colell, fill de Pinós. La més ben posicionada és la manresana Laura Oliva, al 16.

A partir del número 40, la CUP té fins a sis noms de les nostres comarques: la navarclina Ylènia Morros al número 41; l'exregidor manresà Jordi Masdeu al 60; l'exregidora manresana Gemma Tomàs al 63; l'exalcalde de Navàs Jaume Casals, al 70; l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, al 79, i l'exdiputada sallentina Anna Gabriel al 83, exiliada a Suïssa des del 2018. Com a suplent, al número 5, hi ha l'exalcalde d'Artés Ernest Clotet. Ocupant una de les posicions més avançades de la candidatura hi ha la moianesa Basha Changuerra (5), seguida pel santpedorenc Aniol Vila (número 16) i de l'artesenca Rosa Binimelis (25).

A la candidatura que ha presentat el PP hi ha l'exregidor berguedà Juan Antonio López al número 41. També hi ha un altre exregidor, en aquest cas de Sant Joan de Vilatorrada, Josep Lluís Javaloyes, al 60. Com a curiositat, gairebé tancant la llista, en el 83 hi ha l'atleta madrileny Jesús Ángel García. Costa omplir les llistes...