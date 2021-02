DIRECTE | Segueix les eleccions al Parlament, minut a minut

Més de 5 milions de catalans estan cridats a les urnes aquest diumenge en unes Eleccions a Catalunya 2021 que es preveuen molt ajustades i que caldrà veure com afecta la covid-19 en la participació. Concretament, el cens és de 5.368.881 persones si no es compten els residents a l'exterior i s'ha registrat una xifra rècord de 284.706 electors que han demanat el vot per correu. Per oferir informació de les eleccions en directe, Regió7 ha preparat un cobriment especial que s'allargarà fins ben entrada la matinada, un cop es coneguin tots els resultats de les eleccions catalanes 2021.





13/02/21

El Govern garanteix que totes les meses electorals es podran constituir

11/02/21

Quina documentació he de presentar per poder votar?

El 99,9% de les meses electorals previstes per aquest 14-F tenen els membres suficients per constituir-se. Així ho ha assegurat el conseller d'Acció d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, en una compareixença des del Parlament. El Govern assegura que anar a votar als col·legis electorals és segur malgrat que la data de les eleccions catalanes hagi estat imposada pel TSJC, ja que els partits havien acordat ajornar-les fins al 30 de maig. L'abstenció és una de les grans incògnites d'aquests comicis marcats per la covid-19. El dispositiu preveu 83 locals electorals més i gairebé 900 meses més que a les últimes eleccions del 2017. I s'han disparat a 30.000 les persones que han presentat al·legacions per no haver de formar part d'una mesa.Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els següents documents: Document nacional d'identitat (DNI), passaport (amb fotografia) i permís de conduir (amb fotografia). No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals ja que en cap cas se n'acceptarà una fotocòpia. Consulta la guia sobre com votar en les eleccions catalanes del 14-F.