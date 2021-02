Els partits independentistes acorden no pactar amb el PSC

Les candidates de Junts per Catalunya, la CUP i el Partit Demòcrata de Catalunya, Laura Borràs, Dolors Sabater i Àngels Chacón respectivament, i el secretari de comunicació d'Esquerra Republicana de Catalunya, Sergi Sabrià, s'han compromès per escrit en nom de les seves formacions a no pactar govern amb el PSC després de les eleccions catalanes del 14 de febrer.





Borràs posa en dubte que ERC compleixi el pacte anti-PSC

Illa, sobre el veto al PSC: «És la foto de Colón de l'independentisme»

Al text signat pels dirigents dels partits independentistes es recorda que el 2017 aquestes formacions es van comprometre en campanya "de manera inequívoca" a "restituir el govern legítim" i a fer "efectiva" la república catalana."Malauradament", continua l'escrit, l'objectiu no s'ha dut a terme i els partits "tampoc han estat capaços de teixir una estratègia conjunta" per assolir-lo. "Tampoc han estat capaços de preservar la unitat necessària per defensar les institucions del país ni per fer front a la repressió de l'estat espanyol".En tot cas, el manifest també subratlla que les eleccions són "una oportunitat més" per aconseguir "la força necessària" que permeti "poder fer efectiva la república catalana". Per a això, però, cal aconseguir "el màxim de suports de polítics compromesos de forma inequívoca amb avançar en la seva materialització i plantar cara als partits responsables de la repressió".La candidata de JxCat a les eleccions del 14-F, Laura Borràs, ha criticat el cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, per delegar en Sergi Sabrià la signatura del compromís independentista de no pactar amb el PSC. En una roda de premsa aquest dijous a l'agència EFE, Borràs ha reiterat que, en canvi, ella no ha tingut "cap problema" per signar el document per posar "negre sobre blanc" que no governarà amb els socialistes. D'altra banda, la candidata s'ha compromès a formar un Govern independentista "el més aviat possible" si guanya el 14-F. Borràs també ha carregat contra la CUP i ha retret als anticapitalistes el veto a la investidura de Jordi Turull: "En els moments clau s'hi ha de ser".El PSC creu que s'ha trobat un regal inesperat pocs dies abans de les eleccions catalanes. El compromís, firmat per escrit, de tots els partits independentistes per no arribar a cap pacte amb els socialistes després del 14 de febrer ha servit al candidat del partit, Salvador Illa, per carregar contra els que volen seguir «la bronca i la confrontació». També ha assegurat que aquest acord constitueix «la foto de Colón de l'independentisme», amb referència a la manifestació en la qual van participar junts els líders del PP, Ciutadans i Vox a Madrid, el febrer del 2019.De fet, aquesta idea que el PSC és l'únic partit que promou el «retrobament» i el diàleg entre catalans ha sigut el principal eix de la campanya socialista fins ara, i el veto independentista els permet endinsar-se en la tesi. Illa ha dit a la SER que el pacte és «insòlit» i constitueix «un error molt greu».Després de criticar-lo, el candidat socialista l'ha posat com a exemple de per què els ciutadans han de votar el PSC aquest diumenge. «És il·lustratiu perquè la gent concentri el seu vot en la meva candidatura, que és el que pot alterar i trencar això i fer avançar Catalunya», ha afirmat Illa, que durant la campanya també ha afirmat que no serà president d'un Govern amb independentistes. «Jo he dit que dialogaré amb tothom excepte amb Vox, i ara em trobo aquesta foto de Colón de l'independentisme», ha insistit.