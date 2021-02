«Borràs s'equivoca fent campanya de retrets entre independentistes»

Candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat. Aquest fill del Maresme de 39 anys va començar a les JERC i va ser la mà dreta d'Oriol Junqueras a Economia fins que el líder republicà va ser empresonat per l'1 d'Octubre i va assenyalar-lo com la persona amb qui s'havia de parlar quasi com si fos ell

Pere Aragonès Garcia (Pineda de Mar, 1982) és el candidat a president de la Generalitat per ERC. És adjunt a la presidència del partit per indicació d'Oriol Junqueras. Des del 2018 és vicepresident del Govern i conseller d'Economia, i des del 30 de setembre del 2020 és «substitut en la presidència de la Generalitat» per la inhabilitació de Quim Torra.

Vostès també volen fitxar Josep Maria Argimon?

Forma part de l'equip de la consellera Vergés des del minut u de la legislatura i sempre hem tingut plena confiança en la gent que ha estat involucrada en la lluita contra la covid-19 des del departament de Salut.

El pacte independentista de no fer govern amb el PSC, calia?

Allò que diem de paraula no tenim cap inconvenient en posar-ho per escrit. A les eleccions de diumenge s'enfronten dos models: el del 155 liderat pel PSC i el republicà, que defensa ERC.

Laura Borràs diu que de totes maneres no se'ls creu.

S'equivoca quan fa una campanya basada en retrets cap a altres independentistes. Discrepo d'aquesta manera d'entendre la unitat que tant diu defensar.

El pacte només deixa dues opcions: Govern independentista o repetició d'eleccions.

El que deixa clar és que només ERC pot agrupar tots els que defensem l'autodeterminació i l'amnistia. Proposem un Govern amb JxCat, la CUP, els Comuns i el PDeCat.

Si JxCat aconsegueix més diputats que ERC votarien Borràs com a presidenta?

Quan ERC ha estat necessària per investir un president independentista, hi hem estat. Però estic convençut que aquesta vegada serà d'ERC.

La investigació sobre Laura Borràs és una operació d'Estat o un cas de simple corrupció?

No faré de jutge en un cas en instrucció que només conec pels mitjans. Ja arribarà el moment de fer-ne una valoració i afrontar les conseqüències, si en té.

Si JxCat és la primera força, la investigació sobre Laura Borràs seria un factor a tenir present en la investidura?

Quan s'ha plantejat, entre una repetició electoral i la investidura d'un president independentista hem triat la segona opció.

Amb tot el que han dit sobre vostès podrien governar còmodament amb JxCat?

Proposem un Govern ampli que superi les limitacions de l'actual. Els problemes que hi ha hagut han estat bàsicament per la manca d'una majoria sòlida i continuada i per la repressió. La segona l'ha d'aturar l'amnistia i la primera depèn de nosaltres.

Per què lliguen investidura i pressupostos?

Des del minut u el Govern ha de poder treballar per la reconstrucció econòmica i social del país, i per això calen les eines de l'acord polític pels pressupostos. Aquesta setmana hem superat els vint mil morts per covid, la caiguda del PIB ha estat de l'11,4% el 2020, i tenim més de 530.000 persones aturades.

Un acord pels pressupostos també ho és sobre els impostos, on les distàncies dins el bloc que proposa són enormes.

El 2020 vam arribar un acord que pot continuar, perquè és equilibrat. Sempre es poden fer petits canvis, i nosaltres proposem figures que s'han d'implementar des de l'àmbit europeu.

L'afer del test de covid de Salvador Illa abans del debat a TV3 és tant important?

El que em va contrariar i molestar és que tots els candidats, excepte ell, vam començar i acabar el debat pensant que tots ens havíem fet el test. TV3 ens havia traslladat que aquesta era la recomanació de riscos laborals per protegir els treballadors i les seves famílies, ja que els candidats ens trèiem la mascareta.

Si ERC aconseguís la majoria absoluta, quant de temps trigaria a fer-se realitat la república?.

Molt menys que si no l'aconsegueix, però hem après que posar-nos dates fixes moltes vegades no ajuda. Ens permetria l'exercici del dret a l'autodeterminació d'una forma molt més ràpida, ja que quedaria tant clar que aquest país desitja la independència, la justícia social, la república, l'amnistia i l'autodeterminació, que ningú no en tindria cap dubte.

Si la independència triga no es penediran de no haver volgut entrar en la reforma del sistema de finançament?

Altres territoris sense un procés d'independència tampoc no hi han entrat, perquè l'Estat no està disposat a moure's. Els recursos necessaris només els tindrem quan siguem un Estat independent.

Serveix de res una taula de diàleg quan les dues parts no estan d'acord en el temari?

Una negociació sempre és entre els que discrepen. A la primera reunió vam posar sobre la taula l'amnistia i l'autodeterminació i el Govern espanyol va rebatre-ho, però es va acordar que el tema és l'existència d'un conflicte polític. Necessitem una presidència de la Generalitat determinada a aprofitar totes les eines per defensar aquests objectius, i la taula n'és una. L'aprofitaré al màxim.

Si l'independentisme no suma més del 50% de vots, caldrà fer un replantejament d'estratègia?

Amb més del 50% tens més força, però en qualsevol escenari mantindrem la nostra estratègia d'acumular forces a favor d'un mecanisme, el referèndum, que permet que els del no i els del sí s'expressin i decideixin.

A banda d'avançar cap a la independència, quina ha de ser la primera prioritat del nou Govern de Catalunya?

Aquella que lliguem als pressupostos: la reconstrucció econòmica i social, que passa per continuar ajudant els serveis públics i les empreses i treballadors afectats per la pandèmia, un programa ambiciós d'inversions, i aprofitar les possibilitats que ens donen els fons europeus. No soc partidari de la «gestió del mentrestant» sinó de transformar el país mentrestant no arriba la independència.

Els errors de gestió en matèria de covid són de les conselleries o del Govern?

Els encerts i els errors són de tot el Govern perquè les decisions són col·legiades. L'important és aprendre i no abandonar el vaixell en plena tercera onada.

Creu possible que el parlament espanyol aprovi una una llei d'amnistia?

És possible i la defensaré amb totes les forces, espero que amb la majoria del país al darrera. Malgrat el que es diu, no està prohibida per l'ordenament jurídic, i és la solució global a un problema polític que no hauria d'haver anat per la via penal.

El Govern té competència en institucions penitenciàries. Hauria d'obrir les portes de les presons als presos del Procés?

Les competències que té no li ho permeten. Ho han de decidir els jutges.

Una baixa participació restaria legitimitat a aquestes eleccions?

No. Aspirem a la màxima participació però en cap cas qüestionarem la legitimitat del resultat.