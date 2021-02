Eleccions Catalunya 2021: Foc creuat contra Illa al debat de La Sexta

El candidat socialista, Salvador Illa, va protagonitzar el debat dels candidats a les eleccions catalanes del 14-F organitzat per La Sexta. Tot just començar, els candidats de JxCat, Ciutadans, ERC i el PP van coincidir a carregar contra Illa per no fer-se un test previ al debat, com va passar amb el que va tenir lloc a TV-3 dimarts. Illa va respondre al contraatac denunciant que «contra Illa val tot» i assegurant que no s'ha fet el test perquè ni té símptomes ni ha sigut contacte estret d'un positiu. També va confirmar que no s'ha vacunat.

Borràs va demanar a Illa fins i tot que es posés la mascareta, el mateix que va reclamar el candidat del PP, Alejandro Fernández, que va reclamar que se la posés per «companyerisme» amb la resta de candidats. El republicà Pere Aragonès va comparar Illa amb l'expresident nord-americà Donald Trump, «que no deia si se la feia o no» [la prova]». «Ha donat positiu en el test de la irresponsabilitat i negatiu en el de l'exemplaritat, ho va demanar el comitè de salut de TV-3», va insistir Borràs. El candidat del PSC va replicar acusant la resta de partits de «sobreactuar» i els va recordar que en el primer debat, a TVE, no hi va haver tests previs.



Gestió de la pandèmia

En relació amb la Covid-19, Illa també va rebre crítiques creuades de forces a l'esquerra i a la dreta de l'arc parlamentari. L'exministre va prometre mesures en relació amb l'atenció primària i a la campanya de vacunació. «Tindrem vacunes tots perquè les vacunes venen d'Europa». Aragonès li va retreure falta d'ajudes econòmiques directes per als sectors socials i econòmics afectats. Borràs també va retreure a l'exministre que proposi «el que no han fet fins ara».



Atacs entre ERC i Illa

El debat també va abordar la política de pactes. El republicà Pere Aragonès va assegurar rotundament que no pactarà amb el PSC ni per activa ni per passiva en la investidura: «No hi haurà acord de govern ni volem dependre'n, no acceptarem els vots afirmatius ni una abstenció del PSC de Salvador Illa, proposem un govern compromès amb l'autodeterminació i amb l'amnistia». Illa també va retreure als independentistes el document firmat per JxCat, ERC, la CUP, el PDECat i Primàries pel qual es comprometen a no formar govern amb el PSC, i el va definir com «la nova foto de Colón», en relació amb una mobilització a Madrid que va unir Ciutadans, el PP i Vox contra la taula de diàleg de l'Executiu espanyol amb el Govern. Aragonès, que va buscar constantment el cos a cos amb Illa, va replicar amb un atac personal: «La foto de Colón és vostè a la manifestació de Societat Civil Catalana, menys fums, menys superioritat moral».



El procés

El candidat socialista es va mantenir en la seva tesi d'un «gran pla de retrobament entre els catalans». «Ja n'hi ha prou de desacord, de falsedat, de divisió, de confrontació, del que hem vist aquesta nit aquí», va insistir el candidat del PSC en diverses ocasions, demanant «girar full» i assegurant que ni Junts, ni ERC ni la CUP «no es creuen» la declaració unilateral d'independència, que no compta segons el seu parer ni amb «força política ni amb el dret nacional i internacional, és temps d'acabar amb falsedats». Aragonès va replicar: «Es gira full votant, amb una llei d'amnistia, en un referèndum, i que vostè pugui defensar el 'no'. Si confia en la seva Espanya i en el seu projecte, a veure si convenç la gent».



Aragonès es planta davant Borràs

Un altre moment destacat va ser l'atac que va llançar Aragonès a la candidata de Junts després que aquesta insistís en la possibilitat d'un tripartit d'esquerres. «No s'equivoqui de rival, el seu rival no sóc jo, no és ERC, que ha estat criticant, el meu rival és el senyor Illa. Si haguéssim volgut pactar amb el PSC estaríem governant a l'ajuntament i la Diputació de Barcelona, on vostès estan donant recolzament a la presidència de la Diputació, imputada per corrupció. Entre combatre la corrupció i criticar ERC han triat sempre criticar ERC». Borràs va respondre: «No ens equivoquem ningú, quan han hagut d'escollir entre Junts o el PSOE... Els hem ofert negociar conjuntament, mai 23 vots han servit per a res, han desertat». Aragonès va replicar: «Qui ha desertat és el seu grup, van començar vuit i ara són quatre».



Borràs ataca Chacón

Per primera vegada en campanya, la candidata de Junts, Laura Borràs va llançar una urpada directa a la seva excompanya al Govern i candidata del PDECat, Àngels Chacón, després que aquesta critiqués la gestió del Govern de Torra, per «demanar escollir entre economia i vida». La candidata de Junts va acusar Chacón de «viure en el seu món particular», li va recordar que va ser consellera de Torra i va afegir: «El lladre es pensa...». Chacón va respondre: «De coherència n'he tingut sempre». Borràs va afirmar que el PDECat no té representació al Congrés. «No ens ignori», va replicar Chacón.



Pugna Vox-PP, i xoc entre Illa i comuns

També Vox i el PP es van esbatussar en un moment del debat a compte dels incidents als actes de Vox. En aquell moment, la candidata de la CUP, que en aquesta ocasió no va ser la cap de llista per Barcelona, Dolors Sabater sinó la de Tarragona, Laia Estrada, es va adreçar al candidat de Vox: «Vostè és un feixista, un homòfob». Garriga, de Vox, va respondre: «Parla la delinqüent ficada en política». «Les víctimes són les víctimes de la violència masclista», va etzibar la cap de cartell dels comuns, Jéssica Albiach.

En els xocs entre partits també la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, va retreure a Illa la falta d'acció del Govern en la regulació dels lloguers. El candidat del PSC va afirmar que «la llei de vivenda i lloguer es farà, no es preocupi». «¿Quan es fa?», va insistir Albiach.



Albiach davant Aragonès

Els candidats d'ERC i els comuns van mantenir un duel dialèctic de guant blanc. Albiach va anomenar «presa de pèl» el document dels partits independentistes comprometent-se a no pactar amb el PSC i va recordar que JxCat governa amb el PSC a la Diputació de Barcelona i ERC va pactar els Pressupostos de l'Estat del PSOE. I va afegir: «Una vegada més, ERC queda lligada a JxCat perquè el país no avanci i continuar bloquejant aquesta situació, que és asfixiant». «Si això li preocupa, doni'm recolzament com a president», va respondre Aragonès, que va afegir: «¿O vol anar de la mà d'un PSC que té de número tres l'hereu de Duran Lleida?». Albiach va replicar: «Jo no vull anar amb un senyor que ens anomena 'colons', Pere, acabaràs fent president Joan Canadell».

«¿Podem no faltar-nos el respecte en cada intervenció?», es va lamentar la conductora del debat, Ana Pastor, en un moment en què el debat es va convertir en un xoc fins i tot a crits.