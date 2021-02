Eleccions Catalunya 2021: L'AMI publica un vídeo amb alcaldes animant al vot entre opcions independentistes

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha llençat un vídeo amb alcaldes d'arreu de Catalunya animant a participar votant a les eleccions catalanes del proper diumenge. Els batlles independentistes s'han unit així per demanar de forma conjunta que la ciutadania vagi a votar i que ho faci pels partits "que defensen Catalunya, les institucions catalanes, la llengua i la cultura catalanes, i la seva manera de ser". El vídeo és una acció que s'emmarca en la campanya engegada per l'entitat sobiranista aquesta setmana, que té com a objectiu evitar que l'abstenció sigui la protagonista de la jornada de les eleccions al Parlament de Catalunya.

La intenció, a més, és mobilitzar especialment el vot independentista. I per això al vídeo hi han participat alcaldes d'ERC, JxCat, la CUP, PDeCAT i independents d'arreu de Catalunya. L'AMI va començar a principi de setmana una campanya des de les xarxes socials de l'entitat amb un seguit de materials, que també han compartit els alcaldes adherits, per intentar mobilitzar a la gent perquè vagi a votar i no deixi d'exercir un dels drets més bàsics.

Recorda consultar els resultats de les eleccions catalanes el proper 14-F.