Última hora Eleccions Catalunya: Empat tècnic entre PSC i ERC amb 33 escons; Junts es queda a tocar amb 32

En unes Eleccions a Catalunya 2021 marcades per la baixa participació (del 53,56%, gairebé 30 punts menys que fa quatre anys), el PSC ha estat la força més votada, però empatada en escons (33) amb ERC. Els republicans en guanyen 1 respecte als comicis del 2017 i se situen per davant de JxCat, que n'ha tret 32 (dos menys que fa quatre anys).

Els resultats del partit de Pere Aragonès i de Laura Borràs, sumats als 9 diputats de la CUP, permeten a l'independentisme augmentar la seva majoria al Parlament, dels 70 als 74 escons, tot i que caldrà veure si són capaços d'arribar a un acord per formar govern. VOX, per la seva banda, entra a l'hemicicle per primera vegada convertida en la quarta força (11 diputats). En aquest altre pots trobar totes les notícies de les eleccions catalanes i en aquest, els resultats, municipi a municipi.

L'efecte Illa dona la victòria al PSC



Els socialistes, que partien dels 17 escons del 2017, han tret rèdit del relleu de Miquel Iceta per Salvador Illa com a cap de llista i s'han tornat a situar aquest 2021 com el partit més votat a tot Catalunya, una posició que es va endur Ciutadans fa quatre anys i que el PSC no tenia des dels 2003.

"El canvi és imparable", s'ha congratulat el propi Illa en la compareixença quje ha fet telemàticament per valorar els resultats i ha assegrat que es presentarà a la investidura. Tot i així, i igual que li va passar a la formació taronja el 2017, l'exministra de Sanitat i el seu partit ho tindran molt complicat per governar ja que no en té prou sumant els vots dels Comuns, el PP, Cs i VOX. Pots fer els càlculs utilitzant el pactòmetre de Regió7.

ERC avança Junts



Qui creix és el bloc independentista i, a diferència de fa quatre anys, dels dos grans partits ara ha estat ERC el més votat. Ambdós sumen 65 diputats i els en falten 3 per poder formar govern.

La CUP va ser la crossa que va sustentar el govern durant la legislatura passada. Ara, aquesta formació surt reforçada i guanya 5 escons respecte al 2017. En tindrà 9, essent la cinquena força de l'hemicicle.

Patacada de Ciutadans i l'auge de VOX



La gran perdedora de la nit ha estat Ciutadans, que ha passat de ser primera força, amb 37 escons, a setena, amb 6. El partit ha perdut gairebé 1 milió de vots en quatre anys. De fet, la candidatura encapçalada per Carlos Carrizosa ha seguit en aquestes autonòmiques la tendència ja mostrada en les generals.

També hi ha sortit perdent el PP. No perd escons (es queda amb 3), però el partit s'ha vist superat àmpliament per VOX. El partit d'extrema dreta entra per primera vegada al Parlament i ho fa amb 11 diputats i convertida en la quarta veu de l'hemicicle.

Els Comuns es mantenen i el PDeCat queda fora



Per darrere de VOX i la CUP ha quedat Catalunya en Comú que ha igualat els 8 diputats del 2017. En canvi, el PDeCAT no ha obtingut prou suport per entrar al Parlament.

Així ha evolucionat el resultat segons avançava l'escrutini

22.48 h: Es manté l'empat entre PSC i ERC amb el 93% escrutat

El recompte avança cap al final i amb el 93% dels vots escrutats hi continua havent un empat tècnic entre els socialistes i els republicans amb 33 vots, tot i que en vots, la victòria recauria sobre el PSC.

22.15 h: 77% escrutat: Empat tècnic entre ERC i PSC (33 escons)

ERC ha atrapat el PSC i es produeix un empat entre ambdues formacions amb 33 escons cadascuna. JxCat va darrera amb 32 i VOX es manté quarta, amb 11. La CUP també manté els 9.

21.56 h: El PSC, al capdavant amb el 50% dels vots escrutats

Un cop comptats la meitat dels vots, els socialistes mantenen els 34 escons que els donarien la victòria i ERC i JxCat empaten a 32. Aquesta xifra els permetria repetir un govern bicolor, tot i que tornarien a necessitar els vots de la CUP (9). Vox és quarta, amb 11 escons.

21.45 h: JxCat atrapa ERC amb el 39% escrutat

El recompte avança ràpid. Un cop recomptats el 39% dels vots, els socialistes continuen al capdavant, però amb 34 escons, seguits per ERC, que també en perd 1 i es queda amb 32, els mateixos que JxCat. Vox (11), CUP (9), Comuns (8), Cs (6) i PP (3). El PDeCat no obtindria representació.

21.33 h: Amb el 24% escrutat, victòria del PSC

Amb el 15% dels vots comptats, els socialistes van al capdavant amb 35 escons, seguits per ERC (33), JxCat (31)m Vox (10), CUP (9), Comuns (8), Cs (6) i PP (3). El PDeCat no obtindria representació.