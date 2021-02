Eleccions Catalunya 2021: L'independentisme amplia la majoria, segons els primers sondeigs

ERC guanyaria les eleccions catalanes del 14-F, segon el sondeig que ha fet públic TV3 a les 20.00 hores, just al punt del tancament dels col·legis electorals. Tot i que la força que comptaria amb més vots a Catalunya seria el PSC (amb un 24,5% de les paperetes), l'enquesta atorga el primer lloc a ERC, amb entre 36 i 38 escons i un 24,3% de vots. Després quedarien els socialistes, amb 34-36 diputats, i JxCat quedaria tercer amb un 20,5% dels sufragis i 30-33 escons. La CUP, amb 7 diputats i un 5,4% dels vots, seria el següent partit del Parlament. Un triple empat entre En Comú Podem (6% dels vots i 6-7 escons), Vox (5,9% i 6-7) i Cs (5,3% i 6-7); i els 4-5 diputats del PPC (4,6%) els seguirien. La possible entrada del PDeCAT (2,5% i 0-2) completaria el Parlament. En tots els casos, l'independentisme amplia la majoria.

Pel que fa a la suma de vots, el sondeig augura que els independentistes superarien per primer cop la meitat de les paperetes, arribant a tenir almenys el 52,7%.

L'enquesta difosa per TV3 també ofereix la projecció d'escons per circumscripcions. A Barcelona, el PSC aconseguiria 23-24 diputats, ERC podria tenir-ne 20-21 i JxCat 16-17. Els comuns (5-6), Vox (5), Cs (5), CUP (4) i PPC (4) quedarien per darrere. I seria per aquesta demarcació que el PDeCAT podria aconseguir fins a 2 diputats.

ERC seria la primera força a la demarcació de Tarragona, amb 5-6 diputats, el PSC n'obtindria 4-5 i JxCat 4. La CUP, els comuns, Cs i Vox aconseguirien un escó, mentre el PPC podria quedar-se fora o tenir-ne un.

A Girona, JxCat guanyaria amb 6-7 diputats, sent ERC la segona força amb 5 escons, i el PSC tercera amb 4. Un diputat de la CUP i un possible escó de Cs completarien la graella gironina.

L'enquesta de TV3 atorga a Lleida 6 escons per a Esquerra, 4-5 diputats de JxCat, 3 per al PSC i 1 per a la CUP. A Vox, el sondeig reflexa que Vox podria aconseguir també un diputat per les comarques de ponent i el Pirineu.

Triple empat a 31-33 entre el PSC, ERC i JxCat, segons l'enquesta de 'El Periódico'

El PSC podria guanyar les eleccions catalanes en vots, però es disputa la victòria en escons amb ERC i Junts. La quarta força política seria VOX amb 10-11 escons i el 7,5% de les paperetes, seguida d'En Comú Podem amb 8-9 parlamentaris i el 7,3%.

Ciutadans, guanyador de les últimes eleccions amb 36 escons, s'enfonsaria fins als 6-7 diputats i el 6% dels vots, mentre que el PP també obtindria 6-7 representants i el 5,5% dels sufragis. El PDeCat, amb el 2,9% de les paperetes, podria entrar al Parlament amb 0-2 escons.

Recorda que pots consultar els resultats de les eleccions a Catalunya al nostre diari.