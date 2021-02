La jornada comença amb normalitat a Manresa i Berga, amb totes les meses constituïdes

La jornada electoral ha començat a Manresa amb total normalitat després que a les 9 del matí els col·legis electorals hagin obert amb totes les meses constituïdes, segons han informat fonts de l'Ajuntament. A la capital del Bages hi ha 85 meses distribuïdes en 21 col·legis electorals.

A Berga, amb vuit col·legis electorals, també s'han pogut constituir totes les meses després que s'hagi pres la temperatura a tots els seus integrants. Al Berguedà tampoc hi ha hagut problemes per formar les meses a Gisclareny, el municipi més petit del país, ni a Sant Jaume de Frontanyà, que també és dels més petits de Catalunya per nombre d'habitants.

Al Bages, l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet també ha informat que la jornada s'ha iniciat amb normalitat al municipi i tampoc hi ha hagut incidències a Castellgalí.

Al Baix Nord, l'Ajuntament d'Olesa també ha informat que les 27 meses dels 10 col·legis electorals del municipi s'han constituït sense incidents. També s'han constituït la totalitat de les taules de votació a Esparreguera, segons ha informat el consistori.

A Igualada també s'han pogut constituir sense problemes totes les meses electorals del municipi, que estan repartides en 22 seus electorals.

Les franges recomanades

Els col·legis electorals obren a les 9 del matí i s'han reservat diferents franges per a diversos col—lectius. Així, es recomana que de 9 a 12 votin les persones de risc,mentre que de les 12 del migdia fins les 7 de la tarda és la franja per a la població general que no sigui de risc. Des de les 7 i fins les 8 és la franja reservada per a persones aïllades per coronavirus, ja siguin positius, contactes estrets o sospitosos d'estar contagiats.



El temps

La predicció meteorològica per avui és que al llarg del dia hi pugui haver pluges arreu del territori català. També s'espera que pugui nevar a cotes de 800 metres a la Catalunya Central.