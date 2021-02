Aragonès i Illa obren la ronda de contactes per trobar suports a la seva investidura

El cap de llista d'ERC, Pere Aragonès, i el candidat del PSC, Salvador Illa, van anuncir ahir l'obertura d'una ronda de contactes a la recerca de suports per aconseguir la seva investidura a la presidència de la Generalitat. Qui més de cara ho té per ser investit president és Aragonès, que va empatar a escons amb el PSC (33), va superar per un diputat el seu rival directe, JxCat, i aspira a recollir el suport de la majoria absoluta independentista (74 dels 135 diputats), si bé vol ampliar aquesta majoria als comuns.

Malgrat ser el guanyador en nombre de vots de les eleccions del 14F, Illa té mínimes opcions reals de ser investit president de la Generalitat, ja que els partits independentistes ja han descartat qualsevol pacte de govern amb els socialistes. Així i tot, Illa ha anunciat que contactarà amb tots els partits excepte Vox, per intentar negociar la seva investidura i també «lluitarà» perquè el PSC sigui qui presideixi el Parlament. «El meu partit ha guanyat les eleccions a Catalunya i em correspon presentar candidatura i formar Govern», va dir ahir Illa, que va demanar a ERC no plantejar camins «inassumibles» com l'autodeterminació o l'amnistia i començar a parlar d'una nova etapa a Catalunya centrada en els problemes reals dels ciutadans. Illa assegura no creure que del nou Parlament surti un govern independentista, i va reivindicar l'«actitud constructiva» del seu partit per articular una majoria de govern. Encara més explícit va ser l'expresident de la Generalitat José Montilla, que va apostar per «buscar vies d'entesa» entre PSC i ERC: «És una oportunitat que no hauríem de deixar passar».

ERC: amb el PSC, impossible

No obstant això, un acord de govern entre les dues forces més votades en les eleccions del diumenge sembla ara mateix inviable. El president d'ERC, Oriol Junqueras, va dir a Tv3 que un Govern entre Esquerra i el PSC és «impossible» perquè tots són «els partits polítics més antagònics de Catalunya». Per això, ERC iniciarà «de forma immediata» la negociació amb tots els partits sobiranistes -de JxCat a la CUP, passant pels comuns- amb vista «a la formació del nou Govern», segons va explicar la portaveu republicana, Marta Vilalta.

Junts veu Aragonès president

La primera a aplanar el camí a aquesta via va ser la candidata de JxCat, Laura Borràs, que va apostar per formar un executiu inequívocament independentista, sense els comuns, i va assegurar que la seva formació no té «cap inconvenient» a donar suport a la investidura d'Aragonès. En una entrevista en Tv3, Borràs va afirmar, en aquest sentit: «som escrupolosament obedients amb el mandat de les urnes, ho hem dit sempre, i per tant ERC té un escó més que JxCat i li correspon afrontar aquesta negociació». Borràs va indicar que diumenge a la nit, abans de la seva compareixença per valorar els resultats de la jornada electoral, ja va trucar a Aragonès i a la candidata del la CUP, Dolors Sabater, amb els quals es va emplaçar «a posar-nos a treballar com més aviat millor», cosa que faran des «d'avui mateix».

En canvi, la líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, va demanar «valentia» i «generositat» a ERC perquè aixequi el seu veto al PSC i negociïn a tres bandes la formació d'un Govern d'esquerres, al mateix temps que va tancar la porta a participar o donar suport a un executiu que inclogui a JxCat.

La CUP, que té la clau per desbloquejar un Govern independentista, es va mostrar ahir disposada a avalar aquesta opció depenent de «què estigui disposat a fer» i sempre que reflecteixi el resultat de les urnes, que segons la seva lectura han demanat «un projecte més a l'esquerra» que fins ara.

A l'altre extrem, el líder de Vox, Santiago Abascal, va prometre que els seus 11 diputats al Parlament exerciran una «oposició total» al nou Govern, per construir una «alternativa».

Més mogudes baixen les aigües a les files de Ciutadans, després de perdre en tres anys 30 dels seus 36 escons: diputats, regidors i afiliats del sector crític han demanat una «profunda regeneració» en la direcció i «canvis de lideratge a nivell nacional i de Catalunya», això és, la sortida d'Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa (vegeu pàgina 4). Carrizosa va replicar que «no se soluciona res obrint crisi en el partit» i va apel·lar a la «unitat» i el «treball» per reflotar el projecte.

L'última formació al Parlament, amb només 3 diputats, és el PP, la direcció del qual culpa dels seus mals resultats a l'abstenció i al president del Govern central, Pedro Sánchez, a qui acusen de «joc brut» i de donar ales a l'independentisme.

Els vots «llençats» al PDeCAT

Encara major és la decepció en el PDeCAT, que ha quedat fora del Parlament i que ha obert un «període de reflexió» i convocarà el seu Consell Nacional, màxim òrgan entre congressos, per prendre decisions de futur. Així ho va explicar en roda de premsa el president de la formació, el bagenc David Bonvehí. «Ens imposem un període de reflexió d'uns quants dies, en el qual volem analitzar bé les dades per municipis, per comarques, per territoris, però convocarem un Consell Nacional del partit de forma imminent perquè es pugui posicionar internament i políticament sobre els següents passos del partit», va assegurar Bonvehí.

En relació al PDeCAT, el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va lamentar les fugues cap a aquell partit, perquè no han servit per reforçar la majoria independentista en no aconseguir representació parlamentària, i va assegurar que de cara al futur treballaran perquè això no torni a passar . «L'objectiu és que no hi hagi mai més vots independentistes llençats que haguessin reforçat la majoria independentista», va afirmar.

Patronals i sindicats: estabilitat

Les principals patronals i sindicats de Catalunya van instar ahir els partits polítics a fer tot el possible per constituir un Govern «fort i estable» per afrontar la recuperació econòmica, i han demanat, sobretot, que s'eviti la convocatòria de nous comicis. Els agents socials van coincidir a advertir dels perills de la inestabilitat política, si no hi ha un acord per formar un govern sòlid.

