La irrupció de Vox a les nostres comarques quadra amb el cataclisme de Ciutadans

Com vasos comunicants. Comparant les eleccions catalanes de de diumenge amb les del 2017, als municipis de les nostres comarques on el partit ultradretà Vox ha aconseguit situar-se entre les tres o quatre formacions més votades ha coincidit que Ciutadans ha viscut una davallada espectacular. Aquesta causa i efecte no es percep gens en el cas del PSC ni tampoc en el del PP perquè, tot i perdre vots, ja venia d'una caiguda en picat iniciada fa quatre anys que aquesta contesa electoral no ha fet més que reforçar i confirmar.

El Pont de Vilomara i Rocafort és la localitat de casa nostra on Vox ha aconseguit un percentatge més alt de vots. Del total de 1.379 se n'han endut el 16,11% (220). Se situa com la tercera força, per darrere del PSC i d'ERC, que només en té 92 més. En comparació amb el 2017, Vox relleva Ciutadans, que aleshores es va situar com la tercera força més votada, amb 796 vots. Ara, passa a la cinquena, amb 74. El PP, d'on Vox també podria tibar paperetes, passa de 73 a 27 vots; de la sisena a la vuitena força, fet que confirma el que esmentàvem i és que s'acaba d'enfonsar. A diferència dels de Carrizosa, que justament el 2017 van triomfar, la crisi dels populars ja va començar llavors.

Al Baix Llobregat Nord, el partit liderat per Santiago Abascal també se situa com la tercera força més votada a Abrera. Van votar als ultradretans 561 persones, un 11,45% de les 4.966 que van anar a les urnes. En comparació amb el 2017, Ciutadans baixa de 2.559 vots a 413 (de la tercera posició a la quarta) i el PP, de 321 a 181 (de la cinquena a la setena).

També és el tercer partit més votat a Cabrera d'Anoia -rere ERC i el PSC- amb 62 vots dels 1.153 totals (un 12,02%); són dos més que Junts per Catalunya, que li va al darrere, amb 60 vots. I a Cabó, a l'Alt Urgell, amb sis vots de 47 (un 13,04%). Aquí va darrere de Junts per Catalunya i d'Esquerra, i dobla els resultats aconseguits pels socialistes.

Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans i Vilanova del Camí són altres municipis de Catalunya on la formació d'extrema dreta s'ha col·locat en la tercera posició.

A Sant Salvador de Guardiola, a la comarca del Bages, Vox entra en la quarta posició. Davant seu hi ha Junts, ERC i el PSC, que li dobla el percentatge de vots. El partit d'Abascal obté 117 dels 1.407 vots introduïts a les urnes. Suposa un 8,56%. Aquí, Ciutadans també pateix una gran patacada. De 486 vots el 2017 passa a tenir-ne 57, i de la cinquena posició baixa a la vuitena. El PP ja estava molt avall, a la sisena. Retrocedeix a la novena amb només 39 vots; 82 el 2017. També al Bages, en aquest cas a Sant Joan de Vilatorrada, Vox és la quarta força més votada rere el PSC, Junts i ERC. Té 319 vots dels 4.256 (7,56%). Aquí, Ciutadans passa de tenir-ne 1.742 a 227. Si el 2017 es va situar en la quarta posició, ara retrocedeix a la setena. El PP ja estava molt malament, a Sant Joan. De 178 vots passa a 102 (de la sisena a la novena posició).

Un altre municipi del nostre territori, al Baix Llobregat Nord, on també és la quarta força més votada és a Esparreguera, amb 628 vots de 8.294, que suposen el 7,67%. Davant seu hi ha el PSC, ERC i Junts. Es repeteix la gran destrossa de Ciutadans (de 3.601 vots el 2107 baixa a 495 i, rellevat per Vox, passa a la sisena posició). El PP s'acaba d'enfonsar. També a Masquefa, a l'Anoia, Vox es posa rere el PSC, ERC i Junts, amb 381 vots de 5.295 (11,61%).

Al Moianès, el municipi on els ultradretans obtenen més bons resultats és a Castellcir (amb un 5,07% dels vots; 17 de 340). Ciutadans baixa de 53 a 6. A la Cerdanya, és a Puigcerdà, amb 204 de 4.531 (un 7,32%). És la cinquena força més votada rere Junts, ERC, el PSC i el PDeCAT. La baixada de C's també és espectacular.

Per comarques

Al Bages, de 30 municipis només en tres -Gaià, Mura i Talamanca-, no ha obtingut cap vot, i només un a Castellfollit. Al Berguedà, cap a nou municipis i un a cinc dels 31 que hi ha. El percentatge més alt l'obté a Fígols (un 3,7%), igual que el PSC. A la resta de comarques la situació es semblant, llevat del Baix Llobregat Nord on el percentatge de vots de Vox arriba o supera el 7% en tots, excepte a Olesa de Montserrat on no hi arriba per molt poc (6,96%).

L'entrada de Vox en el mapa electoral ha rebut, en el cas de Manresa, més suport que el que va aconseguir un altre partit extremista i xenòfob del qual és hereu, la Plataforma per Catalunya (PxC) que va fundar Josep Anglada l'any 2002 i de la qual va ser expulsat el 2014. El 2019 el partit va decidir dissoldre's i va recomanar als seus militants que s'incorporessin a Vox.

En les eleccions per renovar el Parlament de Catalunya del 2010, PxC va obtenir a Manresa 1.318 vots (un 4,11%). Vox ha pogut augmentar aquesta fita i en les eleccions d'abans d'ahir va sumar 1.499 vots (un 5,5%).

A les eleccions següents a les del 2010, que es van celebrar al cap de dos anys i no de quatre (Artur Mas les va avançar), PxC va viure una davallada important. A Manresa, va perdre prop de la meitat dels vots (de 1.318 va recular fins a 735, i del 4,11%, al 2,04%). Si bé encara falta molt, caldrà seguir l'evolució que fa Vox en les properes catalanes. I en les municipals, on PxC va aconseguir representació amb fins a dos regidors (2011-2015).

Seguint la lògica apuntada a l'article principal, a Manresa l'auge dels ultradretans ha anat acompanyat igualment per la caiguda de Ciutadans, que dels 7.543 vots obtinguts el 2017 (el 17,99%), que el van situar com la tercera força a la capital del Bages, baixa a 884 (el 3,26%); recula a la vuitena posició.

A la capital del Bages, les meses electorals es reparteixen en sis districtes que no quadren exactament amb els barris; és a dir, que un barri pot estar repartit en més d'un districte.

Els esmentats 5,5% de vots que va obtenir Vox diumenge i que van situar els extremistes com la cinquena força més votada per davant d'En Comú-Podem, Ciutadans i el PP, es van repartir per les 85 meses dels 21 col·legis electorals distribuïts per Manresa. En totes les meses van tenir algun vot. Es van moure entre els 32 aconseguits al districte 5, secció 18, taula U, que agafa la zona est de la capital del Bages i els 8 recollits al districte 2, secció 7, taula B, que és el situat més al nord de Manresa.

