Eleccions Catalunya 2021: PSC i Junts esborren Ciutadans del mapa electoral de barris de Manresa

Esquerra i el PSC han posat els seus colors al mapa de resultats electorals per barris que als darrers comicis al Parlament de Catalunya només registrava victòries de Junts per Catalunya i Ciutadans.

Esquerra va guanyar diumenge a la Sagrada Família i a Guix-Pujada Roja, on el 2017 va ocupar la primera posició Junts per Catalunya.

Així que són dos barris menys per a Junts, però la formació de Puigdemont li pren a Ciutadans Cal Gravat. Així que només baixa un i té l'hegemonia a tota la resta excepte als que el PSC recupera i que són la Font dels Capellans, el Xup, Sant Pau i la Balconada, tots ells en mans de Ciutadans en les anteriors catalanes.

La formació taronja, entre els barris que li prenen el PSC i Junts desapareix del mapa electoral de barris de la ciutat.

Els tres principals actors polítics coincideixen amb els que posen els seus colors al mapa de barris. Però, qui més barris controla no suposa que tingui més suports que un altre que en té menys.

El PSC és la tercera força de la ciutat però la més votada en quatre barris, mentre que ERC és la segona força en vots però controla menys barris, dos, tot i que de més població.

El cas del PSC és paradigmàtic d'una formació política que guanya en barris que es van alçar per acollir la immigració arribada a la ciutat a la segona meitat del segle passat. El gran moviment independentista va fer florir altres partits, com Ciutadans, que es presentaven com alternativa i que van rebre el suport majoritari dels votants a les darreres eleccions al Parlament. Però passat un temps han tornat al vot que s'havia consolidat amb anterioritat.

El descens de vots és generalitzat i en consonància amb la disminució de la participació, però el percentatge de distribució dels sufragis és similar al de fa 4 anys.

Els barris que diumenge van registrar una participació menor van ser el Xup (33,2%), la Balconada (39,7%) i la Font dels Capellans (40,4%), tots ells amb victòria socialista.

I la màxima participació va ser al Passeig i rodalies (59,4%), Plaça Catalunya (58,2%) i Poble Nou (56,5%), tots ells amb víctòria de Junts per Catalunya.

Com es pot apreciar la diferència en la participació és molt important segons els barris i la del Passeig gairebé duplica la del Xup.

A banda del Passeig, Plaça Catalunya i Poble Nou estan per sobre de la mitjana de participació a Manresa, que va ser de 52,8%, la Carretera de Santpedor (56,3%), Cal Gravat (54,4%) i Pont Nou-Farreres-Suanya-Pirelli (54%). Tota la resta estan per sota de la mitjana.

Als dos barris en què es va imposar a les urnes diumenge Esquerra Republicana, la participació va estar per sota de la mitjana: Sagrada Família (50,6%) i Guix-Pujada Roja (48,7%).

En aquest context de baixada de la participació, hi ha dues formacions que aconsegueixen pujar tant en nombre com en percentatge de vots.

El PSC va passar dels 4.178 i 10% del 2017 a 4.248 i 15,6%, mentre que la CUP ho va fer de 2.256 i 5,4% a 2.322 i 8,5%.

