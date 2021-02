ERC treballa per a una investidura ràpida a la qual el PSC tampoc no renuncia

L'equip negociador designat per ERC per recaptar els suports necessaris perquè Pere Aragonès sigui el nou president de la Generalitat, un equip del qual forma part la bagenca Laura Vilagrà, començarà pròximament les reunions amb CUP, JxCat i comuns a la recerca d'una investidura «ràpida», a la qual tampoc renuncia el socialista Salvador Illa, guanyador del 14F.

Socialistes i republicans, que van empatar a 33 escons amb una diferència de gairebé 50.000 vots a favor del PSC, defensen públicament el seu dret a postular-se per a la investidura: Illa per ser vencedor i Aragonès per tenir més possibilitats d'assolir una majoria absoluta gràcies als vots dels independentistes de Junts i CUP, als quals vol sumar els comuns.

Amb la idea de lligar aquests suports el més aviat possible, ERC va designar dilluns a última hora el seu equip negociador, que, a més de Vilagrà, integren Sergi Sabrià, Marta Vilalta i Josep Maria Jové. Tot i que encara està per concretar on i quan, ja se sap que la primera reunió dels republicans serà amb la CUP, que els seus nou escons són decisius per sumar una majoria independentista a la cambra catalana.

Una vegada s'hagi reunit amb la CUP, Aragonès se citarà per separat amb Junts i amb els comuns per tractar de desfer els vetos creuats entre Laura Borràs, que vol un Govern netament independentista, i Jéssica Albiach, que es nega a pactar amb la «dreta» i advoca per un tripartit d'esquerres que inclogui el PSC.

«Full de ruta compartit»

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir ahir que veu necessari que hi hagi «un full de ruta compartit» i unes «bases» diferents per formar un Govern ampli «sense exclusions», que inclogui tant el seu partit com JxCat, la CUP i els comuns. En declaracions a TV3, Aragonès va destacar que de les eleccions del 14F «surt un missatge clar» que es tradueix en «més del 50 per cent de vots independentistes, però també 82 diputats a favor del dret a decidir, l'autodeterminació i l'amnistia». El candidat d'ERC vol intentar aglutinar, precisament, aquests 82 diputats de formacions sobiranistes en «un Govern de via àmplia» que vagi, des d'ERC i JxCat, fins a la CUP i els comuns, perquè considera que «el país necessita majories sòlides». Majories, va precisar, necessàries per avançar cap a l'autodeterminació i l'amnistia, però també per procurar «solucions a la pandèmia i una reconstrucció social i econòmica».

Aragonès va considerar, en aquest sentit, que «és necessari que hi hagi un full de ruta compartit» entre les formacions sobiranistes, «amb el referèndum i l'amnistia com a idees centrals». Que els comuns prefereixin altres vies diferents a l'amnistia no és un inconvenient, va puntualitzar, «i ho podem parlar» perquè l'important «és que desitgen la llibertat dels presos». El candidat d'ERC va treure importància a la possibilitat que puguin haver-hi vetos creuats entre els partits, i va afirmar sobre aquest tema que «ara no cal parlar d'autoexclusions», a més de recordar que entre JxCat, ERC i els comuns van aconseguir acordar els actuals Pressupostos de la Generalitat.

Illa no llança la tovallola

Un PSC que, per la seva banda, insisteix que lluitarà per la presidència de la Generalitat aliè a l'aritmètica parlamentària, que diu que això és prou improbable sense el suport o abstenció d'alguna de les forces independentistes. Malgrat la improbabilitat que la seva empresa tingui èxit, Salvador Illa va culminar ahir una primera ronda de contactes telefònica -a la qual seguirà una altra presencial i discreta- amb tots els partits polítics catalans, excepte Vox, per informar-los que es postularà a la investidura. Segons fonts socialistes, Illa ha traslladat a la resta de dirigents que, al seu judici, els resultats del 14F són «clars», amb el PSC com el primer partit de Catalunya, i que «hi ha hagut un vot a favor del diàleg i el retrobament».

I mentre a Catalunya començaven les negociacions, al Congrés dels Diputats el PSOE va rebutjar la moció d'ERC que demana negociar un referèndum pactat a Catalunya.

La CUP va deixar ahir totes les portes obertes de cara a eventuals pactes postelectorals amb ERC, JxCat o els comuns, sempre que aquests pivotin sobre 4 eixos: «amnistia i fi de la repressió»; «autodeterminació vinculant»; «pla de xoc de rescat social»; i transició ecològica. «No ens preocupa tant el ´qui', sinó el ´per fer què' i ´de quina manera' (...) El que condicionarà la nostra decisió és ´per fer què' i ´com fer-ho': aquesta és la clau», va explicar la cap de llista, Dolors Sabater.

Així, va confirmar que ERC els ha proposat mantenir una reunió, i vadir haver «deixat clar» al PSC que en cap cas investiria com a president el seu candidat, Salvador Illa. També va expressar la voluntat de la CUP d'obrir una ronda de consultes amb diverses entitats socials per «recollir propostes i plantejaments», ja que l'objectiu dels anticapitalistes és «condicionar la legislatura perquè hi hagi un canvi de rumb». Carles Riera, al seu torn, va dir que la CUP té programat per al dia 27 un consell polític ordinari.