Vuit perfils polítics de la Catalunya central se sotmeten al qüestionari sobre el futur govern

Vuit perfils polítics de les regions de la Catalunya Central de l'àmbit del Regió7 es sotmeten a un qüestionari per aclarir dubtes sobre el futur govern. Els vuit càrrecs han respost a les següents qüestions:



1.A quin pacte li agradaria que s'arribés per a la formació del nou govern?



Albert Corbero, alcalde de Súria (PSC): M'agradaria un govern encapçalat pel PSC i la millor forma de fer-ho és amb els Comuns i amb el suport extern que ens podria donar ERC.

Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell (PSC): Per les necessitats que hi ha actualment a la societat jo voldria que es formés un govern progressista i d'esquerres, amb l'avenç social, l'educació i la salut com a prioritat de país.

Ignasi Perramon, exregidor de Manresa (ERC): A mi m'agradaria el que planteja el Pere Aragonès. Un govern ampli progressista i sobiranista, que agrupi tota la gent que vol una solució d'esquerres a la crisi i que estigui a favor del dret a decidir i de l'amnistia.

Maria Sayavera, alcaldessa d'òdena (ERC): Penso que hauria de ser un govern majoritàriament independentista, però també majoritàriament d'esquerres perquè és el que s'extreu dels resultats de les eleccions.

Jordi Moltó, exalcalde de Sallent (CIU): A mi m'agradaria el pacte entre ERC, Junts i la CUP. M'agradaria avançar en el procés cap a la independència.

Jordi Riart, exalcalde de Solsona (CiU): El millor pacte és el que pugui tirar endavant uns pressupostos i que aixequi el país de la situació en la que estem. No vull anomenar cap partit, que pactin els que es vegin amb capacitat de fer-ho.

Laura Massana,exdiputada al parlament (ICV): Catalunya ha votat per fer un gir a l'esquerra. La nova correlació de forces fa possible un pacte d'esquerres al govern, i és el que hem reclamat durant tota la campanya i pel que treballarem.

Francesc Ribera 'Titot', exregidor de berga (CUP): Depèn del contingut del pacte. Si tingués un contingut per avançar cap a un nou escenari trobaria justificat pactar, si fos al contrari, no tant.

2.Veu possible un pacte a quatre com el que proposa Pere Aragonès (ERC, Junts, CUP i ECP)?



Albert Corbero, alcalde de Súria (PSC):Jo no el veig possible. Els comuns han dit per activa i per passiva que amb Junts no volen governar i és ERC qui ha de decidir si vol fer polítiques d'esquerres o polítiques independentistes.

Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell (PSC): Ja hem vist que el que no es pot fer és anar improvisant i que constantment hi hagi desavinences dins del govern. Tal com està la situació, com menys parlem de partits i més de necessitats, abans acabarem amb els populismes.

Ignasi Perramon, exregidor de Manresa (ERC): No és fàcil que el pacte es faci i entrin tots els partits al govern, però sí que es pot arribar a acords que permetin la governabilitat amb la incorporació de propostes.

Maria Sayavera, alcaldessa d'òdena (ERC): Des del món municipal sabem que és complicat trobar un encaix entre partits, però no ho veig descabellat. El més important és que tinguem un govern estable i demostrem que som capaços de governar bé.

Jordi Moltó, exalcalde de Sallent (CIU): El pacte a quatre el veig molt complicat a no ser que ECP entengui que el país ho necessita. Evidentment, com més ampli sigui el govern millor, però pel que fa a polítiques socials podria ocasionar una distorsió.

Jordi Riart, exalcalde de Solsona (CiU): Hauria de ser possible. La política és la capacitat de tirar endavant acords malgrat tenir posicions polítiques antagonistes. Ara, que es vulgui fer i que tinguin les mires prou àmplies com per sacrificar una part dels seus programes és una altra qüestió.

Laura Massana,exdiputada al parlament (ICV): No és possible. Durant la campanya ja vam dir que amb Junts no hi pactaríem, i ho mantenim.

Francesc Ribera 'Titot', exregidor de berga (CUP): És difícil que partits amb estratègies diferents coincideixin en un full de ruta, però si ho aconseguissin em semblaria bé que pactessin.



3.Què creu que és el primer que hauria de fer el nou govern de la Generalitat de Catalunya?



Albert Corbero, alcalde de Súria (PSC): S'ha de treballar per la reconciliació i l'entesa entre els catalans i també amb la resta d'Espanya. Hem estat molts anys on s'ha buscat la crispació i l'enfrontament i això no ha portat enlloc.

Montserrat Badia, alcaldessa de Castellbell (PSC): El que s'ha de fer primer és arribar a un acord sòlid i ser realistes. Hem de saber fer una política intel·ligent i valenta.

Ignasi Perramon, exregidor de Manresa (ERC): D'entrada hauria de comprometre's a que hi hagi lleialtat entre els socis i que generi confiança tant a dins com a fora. És important que hi hagi bona col·laboració entre els membres del govern, com passa a Manresa.

Maria Sayavera, alcaldessa d'òdena (ERC): Una part important és reclamar que els presos polítics puguin sortir de la presó, però evidentment tenim una situació sanitària i econòmica complicada i per això caldrà començar a crear política per poder-ne sortir.

Jordi Moltó, exalcalde de Sallent (CIU): El primer que s'hauria de fer és acabar de gestionar la pandèmia que encara tenim a sobre, cal reactivar l'economia productiva que s'ha vist molt afectada. Primer, la salut, però simultàniament la recuperació econòmica. Si l'aturem ens enfonsem.

Jordi Riart, exalcalde de Solsona (CiU): Tenir uns pressupostos que tinguin una vessant social important i que tinguin present tot el que la covid ha trastocat.

Laura Massana,exdiputada al parlament (ICV): S'ha de gestionar la crisi sanitària, econòmica i social posant les persones i les seves necessitats al centre i aprofitant els recursos que han d'arribar dels fons europeus. Paral·lelament, cal recuperar el diàleg per superar el conflicte català.

Francesc Ribera 'Titot', exregidor de berga (CUP): El primer que s'hauria de fer crec que és abordar un pla de xoc contra la crisi econòmica i social que estem patint. A llarg termini tocarà avançar cap a la ruptura però durant aquests primers mesos la prioritat és aquesta.

