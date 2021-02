Artur Mas aposta ara per reconciliar el PDeCAT i Junts

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar ahir que vol visitar el seu homòleg Carles Puigdemont durant les pròximes setmanes per buscar la «reconciliació» entre Junts i PDeCAT amb l'objectiu de recosir l'espai i recuperar la seva hegemonia. «Això no ha sortit bé per a ningú. A Junts no li ha sortit bé i al PDeCAT tampoc. Quan has fet alguna cosa i no ha sortit bé, o ho fas bé o seguirà sense sortir bé. Hauria de ser possible, i si no ho és, ja està», va recalcar en una entrevista a Rac1.

L'expresident, que va anunciar que es quedava al PDeCAT com a militant de base, no abandona la possibilitat que pugui haver-hi una reconciliació entre les dues formacions, cosa que defensa que sempre va intentar, i adverteix que «serà molt difícil tornar a tenir l'hegemonia i aspirar a la presidència de la Generalitat sense una reconciliació a fons de l'espai».

Mas admet que és un «fracàs» que el PDeCAT no hagi aconseguit entrar al Parlament, perquè el seu objectiu passava per tenir representació i ésser la clau de la majoria sobiranista, però considera un èxit que els 77.000 vots que va obtenir la formació hagin servit perquè l'independentisme superi el 50% de vots. «Si al final Junts i PDeCAT van ser per separat no és culpa d'un, no trobem la manera de fer-ho com havíem de fer, i com alguns insistim. Jo no era negociador d'això, no estic en la direcció del PDeCAT ni de Junts», va afegir. Així, va recordar que abans de la campanya es va postular a favor de crear un únic partit, i en cas de no ser possible, d'una coalició entre Junts i PDeCAT, opció que reconeix que té els seus peatges però també l'avantatge que «el teu electorat natural no ha de dividir-se».

