ERC descarta «complertament» un govern amb els comuns gràcies a l'abstenció del PSC

La secretària general d'ERC, Marta Vilalta, ha descartat "completament" un govern només amb els comuns gràcies a l'abstenció del PSC. En una entrevista a 'Ràdio 4 i La 2', Vilalta ha rebutjat d'aquesta manera la fórmula plantejada pel portaveu d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens. Vilalta ha insistit que s'ha d'intentar un govern ampli amb JxCat, CUP i comuns. I no ha concretat quan es reuniran amb JxCat, limitant-se a dir que serà en les pròximes hores o dies. Sí que ha desvinculat l'estratègia d'ERC a Madrid amb la formació del nou executiu assegurant que són "dues coses diferents" i ha donat per fet que la causa oberta contra la candidata de JxCat, Laura Borràs, estarà present en les negociacions.

Vilalta ha insistit que les eleccions catalanes del 14-F surt reforçada la idea de la negociació i que, per tant, s'ha d'intentar aquesta via. Tot i les reticències, la també portaveu dels republicans creu que aconseguiran que JxCat s'avingui a la negociació amb l'Estat i ha subratllat que aquesta negociació és, per a ERC, una de les prioritats.

Preguntada per si la investigació contra Borràs pot ser un escull en les negociacions per formar govern, Vilalta ha admès que "és un fet que complica" i ha donat per fet que aquesta qüestió serà present en les negociacions. Vilalta ha expressat "solidaritat màxima" amb les persones que pateixen repressió per part de l'Estat i ha afegit que Borràs segur que l'està patint per ser qui és. Però també ha afegit que ERC és "implacable" amb les males praxis en l'ús dels recursos públics". "Hem de trobar l'equilibri de tot plegat", ha conclòs.

Tot i que JxCat ha vinculat les negociacions per formar govern a Catalunya i una estratègia conjunta a Madrid, Vilalta ho ha separat assegurant que són "dues coses diferents". "ERC intentem ser útils. Si en el marc del Congrés hi ha la possibilitat de seguir sent útils en benefici de la ciutadania de Catalunya, allà estarem", ha assegurat. I és que per a la portaveu dels republicans, una cosa és la posició a Madrid i una altra la situació a Catalunya, on ha recordat que ERC és qui pot articular majories.

