El PSC explora aquest divendres amb els comuns la investidura d'Illa

El PSC i En Comú Podem es reuneixen aquest divendres per inaugurar la ronda de contactes presencials que els socialistes establiran per explorar la possibilitat que Salvador Illa, com a guanyador de les eleccions catalanes, es converteixi en el pròxim president de la Generalitat. Els dos partits han designat ja els equips negociadors, i els comuns, temptats també per Pere Aragonès, es veuran també en els pròxims dies amb ERC.

Tant el PSC com els comuns arriben a la reunió d'aquest divendres, que les dues parts pretenen que sigui discreta, amb una anàlisi molt similar del resultat electoral. Els socialistes remarquen, a més de la «victòria d'Illa en vots i escons», que «hi ha una majoria d'esquerres i progressista a Catalunya», i que «existeix una aposta clara dels catalans en favor del diàleg i el retrobament».

Aliè a la negociació paral·lela que ha obert ERC amb els partits independentistes i els comuns, i també a la dificultat aritmètica per a la seva investidura –al Parlament hi haurà una majoria independentista ampliada respecte a l'anterior legislatura–, el candidat del PSC vol esprémer les seves opcions. L'equip que han designat els socialistes per a aquesta ronda de contactes, que pretenen que inclogui tots els partits excepte Vox, està integrat per la seva número dos, Eva Granados, i els diputats Alícia Romero, Ferran Pedret i Raúl Moreno.

Per part dels comuns, participaran en les negociacions el diputat David Cid; la coordinadora de l'espai, Candela López; el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, i la secretària general de Podem Catalunya, Conchi Abellán.



Un Govern progressista amb múltiples formes

L'equip de Jéssica Albiach busca amb aquestes negociacions fer aflorar la seva aposta per un «govern progressista», que consideren que es pot dissenyar de múltiples formes.

Una de les fórmules que han defensat des de l'espai en els últims dies és un eventual govern format per ERC i els comuns, amb possibilitat que també hi entri la CUP i amb recolzament extern del PSC, per evitar reeditar un Executiu entre ERC i JxCat, que consideren que ja «va fracassar» en la passada legislatura. «De les urnes ha sortit el Parlament més progressista que hem tingut, i el Govern progressista és l'única alternativa al desgovern de JxCat i ERC», afirmen fonts de la formació.

Fonts del partit assenyalen a la negociació de la presidència del Parlament, el primer interrogant que s'ha d'aclarir, com a decisiu per conèixer si els republicans tenen interès a trencar la seva aliança amb l'espai postconvergent.