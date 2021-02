ERC i Junts es coordinen perquè la presidència del Parlament sigui postconvergent

Amb les negociacions d'investidura iniciades, ERC i Junts per Catalunya estan d'acord que la presidència del Parlament correspongui als postconvergents. Per a la vicepresidenta del partit de Carles Puigdemont, Elsa Artadi, seria «el més normal». Segons la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, seria «molt lògic».

«El més normal seria que la presidència del Parlament correspongués a Junts», ha dit a Catalunya Ràdio Artadi, que també ha considerat que la Mesa de la Cambra catalana s'ha de constituir amb una majoria independentista i ha qualificat d'històric el resultat electoral, en què les forces independentistes van obtenir majoria tant en escons com en vots. A la mateixa emissora, Vilalta ha emès la mateixa opinió, si bé deixant clar que «tot està subjecte a les negociacions» i que encara no es pot concretar res perquè no s'ha abordat.

Artadi ha emplaçat ERC i el seu candidat, Pere Aragonès, a liderar les negociacions per intentar formar el pròxim Govern, i ha demanat arribar «a un acord sòlid que no es limiti a repartir les conselleries». «No estem parlant de cadires, estem parlant de fer una lectura compartida, no només amb ERC, sinó també amb la CUP,» ha dit.

Respecte a les manifestacions en recolzament al raper Pablo Hasél per la seva detenció i ingrés a la presó, Artadi ha argumentat que el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, està treballant perquè els Mossos d'Esquadra siguin «una policia del segle XXI, democràtica i que garanteixi la seguretat de la ciutadania i tots els seus drets».



Primer la CUP



Vilalta, d'altra banda, s'ha referit a la decisió d'ERC de reunir-se amb la CUP abans que amb Junts. Obeeix, ha assenyalat, al fet que els primers són «un actor clau per configurar aquesta majoria», i que ja mantenen diàleg amb Junts al formar part del mateix Govern. «Hem d'entendre'ns per configurar un nou govern» que ha reclamat que sigui fort i estable, i que afronti una agenda independentista i d'esquerres, així com l'autodeterminació i l'amnistia.

En aquest sentit, ha destacat que «la resolució al conflicte ha de passar per la via d'un nou referèndum», i ha celebrat el pas importantíssim, en les seves paraules, que l'independentisme hagi superat el 50% dels vots.