Mossos, referèndum i pla de xoc: les 3 condicions de la CUP a ERC i JxCat

La CUP ha condicionat aquest dissabte el seu recolzament al nou Govern, que negocia amb ERC i JxCat, que es compleixin els tres principals pilars del seu programa: una reforma del model de Mossos d'Esquadra, un pla de xoc per rescatar els sectors més afectats per la crisi i un referèndum d'autodeterminació.

Així ho han explicat en roda de premsa els diputats electes Eulàlia Reguant i Carles Riera després de la reunió del seu Consell Polític, en el qual s'han debatut les condicions per formar Govern i s'han analitzat els escenaris oberts arran de les eleccions catalanes, en les quals van obtenir nou escons.

«El programa és la nostra prioritat. En absolut són les cadires», ha assegurat Riera, qui ha evitat detallar si entraran a l'executiu, però ha indicat que estaran «en disposició d'assumir totes les responsabilitats que siguin necessàries sense que la repressió sigui un límit».



Tres objectius

En aquest sentit, ha assenyalat que prendran la «posició institucional» que els sembli més «adequada» en cada moment per tenir «més força i capacitat» d'assumir els tres objectius programàtics que han situat com a condició 'sine qua non' per pactar el nou executiu català.

«Esperem els esdeveniments que ens guiaran perquè la militància decideixi», ha afegit el diputat de la formació anticapitalista.

La CUP ha eludit precisar quin paper adoptarà en aquesta nova legislatura després que divendres s'oferissin a presidir el Parlament, una cambra que, ha ressaltat Riera, tindrà un rol «fonamental» per frenar al «feixisme» i defensar la democràcia i els drets quan el Tribunal Constitucional vulgui limitar-los», malgrat les «conseqüències repressives» que això pugui comportar.



La responsabilitat

«Si aquest és l'enfocament de la legislatura, de pacte antifeixista i defensa de la sobirania del Parlament davant el TC, també estem disposats a assumir totes les responsabilitats, però absolutament mai el fet que ocupem un lloc a la Mesa significarà un intercanvi de cadires», ha emfatitzat.

La formació anticapitalista ha cridat així a donar «un gir radical de 180 graus» al Govern i al Parlament perquè les dues institucions siguin «instruments al servei de la gent, de la democràcia i de les necessitats de la majoria», així com un «escut» i un «mur» de protecció dels drets socials, civils i polítics.

Tal com ha detallat, per la seva part, Reguant, les exigències de la CUP passen per «frenar les hemorràgies» que pateix Catalunya, com la «vulneració de drets bàsics i fonamentals», entre els quals el de l'habitatge o protesta, o la reforma del model d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra.



La investidura

De fet, en el marc de les negociacions per a un acord d'investidura, la CUP i ERC han perfilat ja possibles canvis en el model policial, que inclouen una moratòria en l'ús de les bales de foam i de la participació de les unitats antiavalots en els desnonaments, així com el cessament de les acusacions particulars per part de la Generalitat en les causes contra activistes.

Un preacord al qual han instat JxCat a «donar resposta» i a afegir-s'hi, «tal com va fer ERC».

La segona condició de la CUP consisteix en un compromís per «construir els fonaments d'un nou país» basat en «drets i llibertats, el feminisme, la igualtat i la transició ecològica.»

«Pa, sostre, treball i salut per a tothom,» ha resumit Riera, qui ha remarcat que aquests objectius només seran possibles en una Catalunya independent perquè són incompatibles amb «un règim i un Estat al servei de l'Ibex 35 i d'una monarquia corrupta».

Finalment, la formació ha plantejat un pla de rescat per als més afectats per la crisi derivada de la Covid-19 amb la intenció de convertir aquesta legislatura en una garantia de «serveis públics de qualitat, universals, gratuïts i absolutament per a tots sense exclusions».