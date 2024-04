El PPC promet que reduirà a la meitat l’estructura de la Generalitat

El candidat del PP a les eleccions catalanes del 12M, Alejandro Fernández, va presentar ahir, a poques hores per als primers actes de campanya, el seu Pla per a Catalunya, un conjunt de 50 mesures, entre les quals destaca la reducció a la meitat de l’estructura de la Generalitat o expulsar els immigrants que delinqueixin de manera reincident. Segons el candidat popular, es tracta d’una estructura "elefantíaca" que només té per objectiu "col·locar" membres del partit en posicions de poder. A més, com ja havia fet en ocasions anteriors des del Parlament, va criticar que hi hagi "més de 200 organismes dependents" i va apuntar que si s’aprima aquesta organització es podria "estalviar diners" que servirien per a altres polítiques que podrien "capgirar-ho tot".

Les mesures no s’acaben aquí i un altre dels punts destacats del pla dels populars és l’expulsió dels estrangers que siguin delinqüents multireincidents. "Qui vingui aquí a convertir el delicte en un sistema de vida ha de ser fulminantment expulsat", va afirmar al costat de la cap de campanya, l’eurodiputada Dolors Montserrat.