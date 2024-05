Puigdemont, contra Sánchez: "Això no va de regeneració democràtica; va de regenerar les expectatives electorals d'Illa"

Carles Puigdemont ha tornat a la campanya electoral del 12-Mcarregant contra Pedro Sánchez, a qui retret que els seus moviments "no van de regeneració democràtica", sinó de "regenerar les expectatives electorals del senyor Illa". Així ho ha assegurat el candidat de Junts+ aquest dimecres en el míting d'Argelers, amb públic vingut majoritàriament de la ciutat de Barcelona. Acompanyat per l'exalcalde Xavier Trias, Puigdemont justament ha alertat que sobre una possible "aliança de les esquerres catalanes i espanyoles" per a apartar-lo de la presidència i, també, que el PSC i el PP puguin "fer un Collboni" per a "barrar-li el pas". Davant d'això, ha defensat ser l'única candidatura que pot relacionar-se "de tu a tu amb l'Estat i el món".

Carles Puigdemont s'ha reincorporat a la campanya aquest dimecres després de suspendre dos dies la seva agenda per la mort de la seva mare, Núria Casamajó. I ha començat agraint les mostres de condol expressades durant les últimes hores i també pels militants i simpatitzants arribats a Argelers (Rosselló) en autocars i cotxes particulars. A primera fila del pavelló hi havia la seva dona, Marcela Topor, i les seves filles.

El candidat de Junts+ ha intervingut per primer cop després que Pedro Sánchez anunciés la seva decisió de continuar i apel·les a la "regeneració democràtica". Una apel·lació que ha estat durament contestada per Puigdemont, que li ha retret que no hagi fet res durant els sis anys que porta a La Moncloa. "Us consta que hagi fet neteja a la policia espanyola?", ha preguntat. I ha etzibat: "Saben perfectament que això no va de regeneració democràtica, que va de la regeneració de les expectatives electorals del senyor Illa".

"Només quan comença la campanya electoral s'adona que hi ha un problema. Però el problema no és l'estat de dret, sinó les enquestes, els 'trackings' que li passen", ha insistit Carles Puigdemont.

El cap de llista de Junts+ ha ironitzat que alguns ja tenien el "cava fresc" a la nevera, però ha rebatut que "ha començat una cosa que no tenien previst". S'ha referit tant als qui "van anticipar les eleccions", en referència a ERC, com els qui "han estat silents" durant els últims anys, referint-se als socialistes.

En aquest context, Carles Puigdemont ha alertat que només hi ha "dos projectes" per a Catalunya el 12-M. Per una banda, una "aliança de les esquerres catalanes i espanyoles" encapçalades pel senyor Illa, si cal "fent un Collboni". Per l'altra, la de Junts+, que ha dit que serà la que "defensi Catalunya sense demanar permís a Madrid".

"Fer un Collboni"

Justament davant del públic vingut de la capital de Catalunya, la idea de "fer un Collboni" ha estat molt present a l'espai Jean Carrère d'Argelers. Començant per l'exalcalde de Barcelona i encara líder del grup municipal, Xavier Trias, que ha lligat la investidura de Jaume Collboni amb el moviment de Pedro Sánchez.

Trias ha retret a Sánchez que parli de "regenerar" i al candidat Salvador Illa que "digui que no es pot tolerar que destrueixin la política per aconseguir el poder costi el que costi". L'exalcalde de Barcelona ha criticat que diguin així i "no es posin vermells", després de com van "aconseguir el poder" a la capital catalana.

En la mateixa línia, el vicepresident, portaveu nacional del partit i regidor, Josep Rius, ha advertit que cal "barrar el pas a Pedro Sánchez, Salvador Illa i Jaume Collboni. I, dirigint-se a Puigdemont, ha advertit que "si el resultat ho permet, faran un Collboni, faran el que sigui, per barrar-te el pas com a president".

Aparició de Mas en campanya

Aquest dimecres també ha pujat a l'escenari la diputada i candidata barcelonina Glòria Freixa, que ha reivindicat tant el mandat de Jordi Pujol, que "tenia el país al cap i al cor", com el d'Artur Mas, que va fer possible la consulta del 9-N.

Just abans de l'arrencada de la campanya electoral, va ser l'expresident Pujol qui va participar en un acte i va dir que votaria per Carles Puigdemont. Aquest dimecres al migdia ha estat Mas qui ha participat en un acte a Vilassar de Mar (Maresme) al costat del secretari general Jordi Turull per a fer costat al candidat de Junts+.