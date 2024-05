Albiach demana el vot a tots els "preocupats per l'escola pública" contra Junts: "Són els que van retallar"

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha demanat el vot aquest divendres per a la seva candidatura "a totes aquelles famílies, tots els professionals de l'educació, els docents i els preocupats per l'escola pública" i els ha garantit que els comuns són "els únics" que volen "més i millor" educació pública" perquè no pactaran de cap manera amb Junts. "Són els que van retallar l'escola pública", ha advertit.

Davant de més d'un centenar de persones aplegades al Cafè de Mar de Mataró, Albiach ha demanat acabar amb els "privilegis" dels centres educatius privats i ha retret a la Generalitat que hagi eliminat línies a les escoles públiques: "Si s'han de tancar línies, es tanquen a la privada". Ho ha dit en un acte amb els membres de la seva candidatura Andrés García, Susanna Segovia i Sergi Morales i el portaveu de Sumar al Congrés dels Diputats, Íñigo Errejón.

L'aspirant dels comuns a presidenta també ha defensat la gestió pública de l'aigua "malgrat els 'lobbies'" i ha proposat establir per llei un "mínim vital d'aigua" per garantir els subministrament indispensable per subsistir a tothom "tingui els diners que tingui al compte corrent". Ha assenyalat que a Catalunya hi ha "pobresa hídrica" i ha denunciat que hi hagi "quatre privilegiats" que s'estiguin enriquint "a costa del patiment de la majoria".