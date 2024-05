Aragonès acusa Illa de menystenir la llengua després de parlar de 'Lerida' i 'Bajo Llobregat'

El candidat d'ERC, Pere Aragonès, retreu al candidat socialista, Salvador Illa que menystingui la llengua "des de fa massa dies". Aragonès ha recordat des del míting dels republicans a Lleida que Illa es va referir a la ciutat com a 'Lerida' i que recentment ha parlat també del 'Bajo LLobregat'. "Anem-nos preparant!", ha exclamat. Més enllà de la campanya, però, Aragonès es mostra preocupat pel fet que el PSC "abraça" el programa electoral de Cs. Amb tot avisa Illa que "proposa el mateix que Inés Arrimada, parla com Inés Arrimadas i serà cap de l'oposició com Inés Arrimadas". En aquest sentit, el candidat republicà assegura que el president de la Generalitat ha de defensar la llengua arreu del país.

L'acte de campanya dels republicans a Lleida ha estat una constant de retrets al líder del PSC, Salvador Illa, per les seves intervenció en castellà als mítings dels socialistes i la castellanització d'alguns topònims, com la mateixa Lleida o el Baix Llobregat.

Aragonès li ha retret que "deixi de banda" el català als seus actes i faci propostes en la línia del que proposa Ciutadans. El candidat d'ERC recorda que el català és un "element de cohesió imprescindible" que serà també una prioritat la pròxima legislatura si manté la presidència de la Generalitat.

"El català ens defineix i és la nostra carta per convidar a totes les persones d'arreu del món que han triat fer de Catalunya casa seva, que formin part del nostre poble i la nostra nació. Per això la defensem, però no tothom ho fa", ha reflexionat el candidat republicà.

També sobre la polèmica amb Salvador Illa n'ha parlat la cap de llista d'ERC per Lleida, Marta Vilalta, que li ha retret al candidat socialista que no sàpiga com es diu la ciutat. El català, diu, no pot estar en mans d'Illa perquè "copia el model lingüístic de Ciutadans, que van néixer per anar en contra de la llengua catalana".

Vilalta, per contra, ha posta en valor la tasca del Govern Aragonès, potenciant la presència del català a les plataformes digitals i recorda a Junts que "va perdre l'oportunitat" de defensar la llengua en aquest sector i que no ha estat possible avançar fins l'arribada d'ERC a la presidència de la Generalitat.

Suport a la pagesia

Durant l'acte dels republicans a Lleida també s'ha fet una defensa aferrissada de la pagesia. Aragonès i Vilalta han fet balanç de l'obra de Govern i la secretària general del partit, Marta Rovira, ha demanat en un vídeo gravat des de Ginebra que justament a Lleida no poden guanyar Junts ni PSC per les seves polítiques agroalimentàries.

Rovira defensa la "batalla" per la pagesia des del Govern i avisa que socialistes i Junts "diuen aquí una cosa i a Europa en fan una altra", en al·lusió als tractats comercials de la UE. "No s'hi val fer el doble joc i enganyar la gent", ha etzibat Rovira.