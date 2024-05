L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia denuncia els "atacs d'odi" a la candidata trans de la CUP Ortésia Cabrera

L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha denunciat davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i la No Discriminació de la Generalitat els "atacs d'odi" a les xarxes socials contra la candidata de la CUP a les eleccions del 12 de maig al Parlament Ortésia Cabrera. L'entitat ha fet un recull dels comentaris a les xarxes, que ha registrat com a "incidència transfòbica". "Des de l'Observatori treballem amb la víctima d'aquests greus episodis de violència transfòbica, que considerem del tot inadmissibles", afirma l'entitat en un missatge difós també a través de les xarxes socials. L'Observatori demana al Govern que prengui "totes les mesures adients per aturar la impunitat amb la qual actuen els autors d'aquests esdeveniments d'odi".

Alhora, els responsables de l'Observatori han instat les forces polítiques que concorren a les eleccions del 12 de maig a condemnar "públicament" els fets.

"Les dones trans han de poder participar a les polítiques públiques i càrrecs electes amb plena igualtat i seguretat que la resta de candidates", ha opinat l'Observatori.