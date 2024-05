Puigdemont diu que les declaracions de Carnero "ensenyen la cara" del PSC "si Illa és governador"

Carles Puigdemont creu que les declaracions de Matías Carnero (PSC) "ensenyen la cara que ens espera si Illa és governador". El candidat de Junts+ ha aprofitat el seu míting d'aquest divendres a Argelers (Rosselló) per a respondre el sindicalista i candidat socialista, que hores abans ha dit que "va marxar plorat al portamaletes" cap a Brussel·les i ha afegit que no sabia si també hi va anar "cagat i pixat". "Què han fet avui?", ha preguntat Puigdemont al públic. "Exactament el mateix (que denuncien), han fet servir la policia patriòtica, els jutges patriòtics, la premsa que s'inventa notícies per empastifar-me". Ha deixat clar que no deixarà "arrossegar-se pel fang" i ha fet una crida a la mobilització per derrotar-los el 12-M.

Davant de simpatitzants i militants arribats del Penedès en autocars i cotxes particulars, Carles Puigdemont ha centrat bona part de la seva intervenció a respondre les paraules de Matías Carnero, que ha atribuït al "nerviosisme" dels socialistes. Els ha acusat de "practicar la mateixa estratègia que 24 hores abans" Pedro Sánchez va denunciar, que és "fer servir les mentides de les clavegueres per a la denigració personal i la deshumanització d'un rival polític".

El cap de cartell de Junts+ ha atribuït la "passada de frenada" a la mobilització que està generant. "Ho han fet per vosaltres, perquè els feu molta por, perquè veuen que ho podran aturar per molts artefactes emocionals que treguin", ha assegurat dirigint-se al públic del míting.

Puigdemont també ho ha relacionat amb la "metodologia que ja han començat a tastar a Madrid" amb els 7 diputats de Junts al Congrés dels Diputats. "Ja saben del que som capaços amb 7 diputats i prou, estant a l'oposició a Catalunya. Els tremolen les cames de pensar si governem. Fan bé de tenir por", ha replicat.

Però l'expresident ha deixat clar que no baixarà a aquest nivell. "Per més que insultin, que vulguin denigrar-nos, nosaltres tenim clara l'actitud i la línia de defensa", ha afirmat. I ha afegit: "Nosaltres no entrarem al fang. Volen que hi entrem perquè ens despistem i pensem que el problema és que ve la dreta espanyola. Però estem parlant de Catalunya".

En aquest context, Carles Puigdemont ha reiterat que la seva candidatura és l'única "amb possibilitats" de disputar-li la victòria al PSC de Salvador Illa. I ha cridat a "establir una línia de defensa i construir un mur" independentista a les urnes el pròxim 12 de maig.

Batet: "Illa és el digne successor de Rivera i Arrimadas"

Al voltant dels mateixos termes ha girat la intervenció del president del grup parlamentari de Junts i candidat, Albert Batet, que ha qualificat les declaracions de Carnero d'"infames". I ha carregat contra els socialistes, per "aplaudir" la intervenció del sindicalista i que després Salvador Illa "s'hi hagi abraçat".

Batet ha sostingut que "aquest és el PSC de debò", el que "es manifesta amb Vox". I ha etzibat al candidat socialista: "Avui el PSC són els dignes successors de Ciutadans, i el senyor Illa és el digne successor d'Albert Rivera i Inés Arrimadas. Aquesta és la veritat. Que no ens enganyin ni Salvador Illa ni Pedro Sánchez".